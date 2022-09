Confirman sexto caso de viruela símica en Coahuila

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó un sexto caso de viruela símica en el estado de Coahuila. El secretario de Salud en esta entidad, Roberto Bernal Gómez, dijo que se trata de un paciente de 27 años del municipio de Monclova, desempleado y sin antecedente de viaje.

El caso fue notificado por el Hospital General de la Secretaría de Salud y el paciente inició con síntomas el pasado viernes 16 de septiembre. Las observaciones que hicieron los médicos es que esta persona es VIH positivo por lo que tiene un grado de inmunosupresión, no obstante, su estado de salud se reporta como estable. “Lo acabamos de diagnosticar, yo les he platicado que (la viruela símica) es muy poco mortal afortunadamente, es muy aparatosa pero si el paciente tiene comorbilidades importantes, pues hay que vigilarlo. (El paciente) está estable, no está hospitalizado, ninguno de los de viruela símica ha llegado al hospital”, indicó.

Con actualización a este lunes 26 de septiembre, el funcionario dijo que en el estado se han estudiado 27 casos probables de viruela del mono en los municipios de Saltillo (10); Piedras Negras (7); Acuña (4); Torreón (3); Monclova (2) y Sabinas (1). De ellos, el InDRE ha confirmado 2 casos en Acuña, 1 en Piedras Negras, 2 en Saltillo y 1 en Monclova.

Según la explicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela símica está causada por el virus de la viruela símica, miembro del género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae.

Los signos clínicos de la viruela símica suelen ser fiebre, erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfáticos, y puede provocar una variedad de complicaciones médicas. Se trata de un padecimiento autolimitado, con síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Puede causar cuadros graves y recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3% al 6%.