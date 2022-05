Condicionar asistencia a Cumbre de las Américas no es un boicot: López Obrador

Luego de que Bolivia, Honduras y Argentina coincidieron con la posición de México para que Estados Unidos invite a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esto pueda ser tomado como un boicot por parte de su homólogo estadounidense Joe Biden.

"No, siempre he dicho que he recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad, y siempre ha sido muy respetuoso, es una persona buena, responsable y es democrática y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal insistió en que no es correcto que se excluya a ningún país a una Cumbre de las Américas a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías, de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos".

El presidente López Obrador dijo que cuando expresa que asistan todos los países es porque busca la unidad, la hermandad en América.

Señaló que es momento de un cambio de política en América y no descartó que el presidente Biden haga la invitación a todos.

"Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente, tengo información que no han girado invitaciones a nadie, vamos esperarnos sería un hecho muy importante e histórico", dijo.