AMLO condiciona participación en la Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador endureció el martes su postura frente a la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y afirmó que está considerando no asistir al encuentro.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo", dijo López Obrador al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la cumbre que se realizará en junio en Los Ángeles e indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard.

Al ser preguntado sobre cuál es el mensaje que quiere enviar el gobernante respondió que "no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos".

"Nadie tiene el derecho de excluir", afirmó tajante López Obrador y lanzó la pregunta "¿de dónde son los no invitados… son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes al ser consultada sobre la posibilidad de que los representantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba sean excluidos de la Cumbre de las Américas que "no se ha tomado una decisión final".

"Aún no hemos tomado una decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones", indicó Psaki durante una conferencia de prensa.