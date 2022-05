Concluye Quinta Jornada de prestación de servicios en IMSS Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, otorgó más de 2 mil 300 atenciones durante la 5ª Jornada de Continuidad de los Servicios Ordinarios, que se desarrolló los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de este mes.

El coordinador auxiliar de hospitales, doctor Martín Eduardo Casaus Ávila, explicó que se otorgaron consultas de Cirugía General, Ginecología, Medicina Interna, Urología, Traumatología y Ortopedia, en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y No. 2 en Saltillo; No. 7, en Monclova; No. 11, en Piedras Negras; No. 16, en Torreón; No. 24 en Nueva Rosita y No. 92, en Ciudad Acuña; así como en los de Sub Zona No. 13, de Ciudad Acuña y No. 27, de Palaú.

También se efectuaron cirugías de ginecología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, entre otras, así como las consultas de medicina familiar.

Abundó que en total se realizaron 495 consultas de especialidades; 90 intervenciones quirúrgicas y mil 802 consultas de medicina familiar.

Todas estas atenciones se llevaron a cabo con apego al protocolo para evitar los contagios por COVID-19, con el uso de cubrebocas, alcohol gel y distanciamiento social.