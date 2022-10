Concluye jornada de vacunación covid para menores en Madero

El día de hoy culminó la vacunación de segundas y primeras dosis contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años.

Pese a que al inició se tenía contemplado terminar el proceso el día martes, debido a la gran afluencia de rezagados de primeras dosis se tomó la decisión de abrir un día más, así lo explicó Aida Mata Quiñones, delegada de la Secretaría del Bienestar región desierto.

Desde las 8:00 de la mañana, docenas de personas esperaban a que diera arranque el último día de vacunación, ya que los días anteriores habían esperado para que sus hijos recibieran la segunda dosis sin tener suerte.

Mata explicó que durante los primeros días se aplicaron una gran cantidad de inoculaciones, y a pesar de que se anunció vacunación de segunda dosis, también asistieron muchos rezagados, “cabe señalar que esta era una brigada de segunda dosis y nos llegó mucha gente rezagada, y cuando a nosotros nos mandan el biológico, nos lo mandan de la misma cantidad que aplicamos en la primera dosis, y ayer estuvimos vacunando a primero y segunda, no sabemos que sucedió que muchos niños venían sin ninguna vacuna y como resultado, una mayor demanda de la que teníamos contemplada”.

Ante la gran solicitud que ha existido por las vacunas contra Covid-19, las personas buscan ser inoculados en otros municipios a los que no pertenecen, lo que genera una mayor afluencia y menos dosis para quienes pertenecen al municipio, “lo que sucede también es que llegó mucha gente de Matamoros y de Durango, entonces no discriminamos en los primero días pero aclarar que es únicamente para los municipios”.

Debido a la situación, Aida acordó abrir una nueva jornada para las personas que no pudieron asistir con sus hijos a la aplicación de las vacunas.

Entre los asistentes, se encontraba Gabriela, quien luego de hacer fila los dos días consecutivos y no haber logrado que sus hijos fueran vacunados, volvió el día de ayer a las instalaciones de la Unidad Deportiva, “yo ya había venido los dos días pero como tengo un bebé me regrese, hoy si me tocó suerte, vino menos gente y pasamos rápido... vengo con mis dos hijos de ocho y seis años”, así lo explicó la madre de familia, quien salió del lugar poco antes del medio día, ambos niños iban con su uniforme listos para ir a la escuela saliendo de la vacunación.

Aunque durante el día, la vacunación de los menores se llevó a cabo de forma regular, fueron algunos padres de familia que se mostraron molestos en el lugar debido a que esperaban que se volvieran a aplicar primeras dosis, bajo el argumento de que no se enteraron que ya se había cerrado dicha jornada.