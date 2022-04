Con triplete de Uchenna Kanu, Tigres golea a las Guerreras y las deja sin liguilla

Las Guerreras fueron goleadas 4-1 anoche en el "Volcán" por las Tigres, para decir adiós a cualquier posibilidad de liguilla en el Clausura 2022 de la Liga MX femenil.

Y es que un "hat-trick" de la nigeriana Uchenna Kanu de las felinas, fue suficiente para darle el triunfo categórico a su equipo, para reafirmar su condición de favoritas, para disputar el título del circuito rosa, que la campaña anterior dejaron ir en los penales, ante su acérrimo rival deportivo, las Rayadas del Monterrey.

En los primeros minutos, la insistencia de las locales fue constante sobre el marco de Paola Calderón, ante unas albiverdes que les costaba siquiera llegar a la media cancha, con balón controlado. El alto porcentaje de humedad en la Sultana del Norte, obligó a suspender el encuentro en la primera mitad, para la hidratación de las futbolistas.

Pero las felinas en una especie de contragolpe, encontraron el gol apenas transcurridos los 10 minutos, cuando Ovalle abrió el balón a Stephany Mayor pero le quedó largo, aunque la seleccionada nacional alcanzó a recuperarlo, para mandar un centro preciso a la llegada de la nigeriana Kanu que la mandó guardar.

Las laguneras tardaron en reaccionar, por lo que las dirigidas por Roberto Medina, siguieron llegando al arco, aunque sin la puntería necesaria. Las de Jorge Campos Valadez en cambio, seguían batallando para inquietar el arco rival.

EMPATAN LAS GUERRERAS

Pero el empate parcial llegó al 19', mediante un golazo de la capitana Cinthya Peraza. En primera instancia, la zaguera Lucero Lara, se incorporó al ataque y sacó un zurdazo que se impactó en la horquilla, saliendo el balón rebotado hasta los linderos del área, para que la mazatleca lo controlara y sacara un soberbio disparo, haciendo inútil la estirada de Cecy Santiago.

Desde la fecha 10, no les anotaban a las felinas, cuando Natalia Colin metió el gol del empate 2-2 de las Diablas Rojas del Toluca, en partido celebrado en el Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense. Sumaban 379 minutos con la META inmaculada.

Las Amazonas buscaron recuperar la ventaja, en la que la estadounidense Mia Fishel fue la más incisiva, primero mediante disparos de media distancia, así como un cabezazo, que fue controlado sin problema por Calderón.

En la recta final del primer tiempo, Nancy Antonio pudo darle el segundo gol a las anfitrionas, pero no conectó de buena forma ante el arco santista, ante la desesperación de Mayor, quien llegaba sin marca detrás de su compañera.

COMPLEMENTO

Para el segundo tiempo, no se registraron movimientos en cuanto a cambios se refiere. Pero las felinas se lanzaron con todo para marcar el segundo y lo lograron, mediante el cobro en corto de un tiro de esquina, por parte de Jacqueline Ovalle, que sirvió a Kanu, para que la africana solamente la empujara al fondo de las redes.

Calderón evitó un par de tantos de las regias, en disparos con etiqueta de gol de Mayor, que atinadamente mandó a tiro de esquina. Pero precisamente, tras el cobro del segundo, salió mal a primer poste, para que Kanu marcara el tercero con la testa.

Liliana Mercado en un tiro libre, no le dio la suficiente dirección al cobro de una falta, para que el balón le llegara franco a la cancerbera santista. Después, Kanu y Ovalle, no pudieron definir ante Calderón, que no se cansaba de dar indicaciones a sus compañeras.

A 10 minutos del final, un potente tiro libre de la "Maga" Ovalle sentenció el marcador. A pesar que la de gajos alcanzó a ser desviada en su trayecto a la portería, poco podía hacer la guardameta de la Comarca. Se añadieron cuatro minutos más, pero solamente para confirmar el triunfo felino.

11

PUNTOS

suman las Guerreras en el penúltimo lugar de la clasificación; Tigres llegó a 37 unidades.

2

VICTORIAS

cero empates y seis descalabros es la marca de las Guerreras jugando de visita.