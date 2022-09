Con Steve Aoki, inicia la Feria de Torreón 2022

Y la fiesta lagunera comenzó con el fin de dejar huella en la región y trascender a nivel nacional.

La edición número 75 de la Feria de Torreón dio inicio ayer con la presencia de autoridades municipales y estatales, artistas, y miles de laguneros que asistieron al primer día de actividades.

El plato fuerte de la noche fue el DJ internacional Steve Aoki, quien emocionó a los laguneros con sus mezclas musicales en el Foro de las Estrellas.

La ceremonia de inauguración comenzó a las 19:40 horas con el tradicional corte del listón, el cual estuvo a cargo de Rafael Díaz Hurtado, Presidente del comité de la feria; el alcalde, Román Alberto Cepeda, así como funcionarios de la ciudad y del estado.

Tras el acto, todos se dirigieron hacia diversos establecimientos de la feria para luego terminar en el Teatro Alberto Mayagoitia, en donde se llevó a cabo la coronación de la Reina entrante, Johanna Zarzar.

Zarzar, entre otras actividades, ha destacado como actriz en telenovelas como La jefa del campeón y en diversos eventos en su faceta de bailarina.

Antes de coronar a Johanna I, Díaz Hurtado ofreció un mensaje en el teatro, en el que recalcó que la Feria de Torreón, le está dando la cara al futuro y además, desea convertirse en la mejor del norte de México.

"Este año nos propusimos hacer una feria mejor que las que habíamos tenido porque pasamos por una pandemia que nos afectó a todos, así que los que sobrevivimos tenemos que ser agradecidos con Dios.

"Son momentos de cambio, si no nos renovamos, morimos, es por eso que luchamos para ofrecerles una nueva feria con nuevas propuestas y eventos de talla internacional", externó.

Poco a poco, decenas de laguneros arribaban en familia, parejas o grupos de amigos, con la intención de conocer la nueva Feria de Torreón, misma que se ha modernizado en su totalidad.

Además de los tradicionales restaurantes, se sumaron otros que, en conjunto, buscarán satisfacer a los comensales de la Comarca.

STEVE AOKI

Mientras varios habitantes de la región y de otras partes del país disfrutaban de los sitios de alimentos, el Circo Roncaly o los juegos mecánicos de Espectaculares García, muchísimo jóvenes y otros no tanto, se fueron al Foro de las Estrellas con la idea disfrutar de la música de Aoki.

El oriundo de Miami, Florida llegó a Tierra Azteca desde el pasado jueves. Tras ofrecer entrevistas en estaciones de radio y programas de la CDMX, Steve descansó y al medio día de este viernes tomó un vuelo que lo trajo a Torreón.

Tras descansar en un hotel de la localidad, Aoki se dirigió a la feria, en donde sus cerca de 13 mil fanáticos (cifra oficial) ya lo esperaban con ansias.

Durante casi dos horas, el disc jockey conquistó a los laguneros con sus "beats" y su particular manera de ambientar "la fiesta" con pastelazos que quedaron embarrados en los rostros de varios de ellos.

El foro, que en breve recibirá a Enjambre y Molotov, se transformó en un "rave" que disfrutaron todos, desde las personas que compraron sus accesos generales hasta quienes vieron el show en unas mesas instaladas en los costados, frente al escenario.

Las puertas del recinto abrieron pasadas las 19:00 horas. Los fans de hueso colorado lucieron camisetas sin mangas o gorras oficiales de Aoki.

Los Djs Ambroz y NR?RT fueron los encargados de abrir el espectáculo de Aoki. Cada uno de ellos ofreció su propuesta con éxito.

Al dar las 10:45 de la noche, el momento esperado por los "aokifans" y los amantes del género electrónico llegó. El artista irrumpió en el escenario ante una tremenda ovación del público.

Tras saludar a sus seguidores; Aoki, quien trajo una producción muy colorida, futurista y de primer nivel , comenzó a hacer lo que mejor sabe: mezclar música detrás de las tornamesas.

Conforme transcurrían los minutos Aoki ofreció remixes de rolas como Boneless, The Rhythm of the Night, Pursuit of Happiness, No Beef o NataAoki.

"Hola México" y "!Qué viva México!", fueron palabras que repetía el artista, y cada que lo hacía, la audiencia se prendía mucho más.

Con su propuesta, el DJ nortamericano de padres japoneses estremeció a los laguneros una vez más. Su primera vez en La Laguna fue el 22 de junio de 2013 en el Coliseo Centenario.

Entretenimiento. Los asistentes a la feria podrán disfrutar de juegos mecánicos, el circo y lugares de comida.

Coronación. Inicia su reinado Johanna Zarzar.