Con lazo rosa humano concientiza IMSS Coahuila sobre detección de cáncer de mama

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, realizó en sus unidades médicas diversas actividades como parte del compromiso que tiene con su derechohabiencia de fomentar y concientizar sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama.

En la explanada del Centro de Atención Temporal COVID-19 de Saltillo, el titular del IMSS en la entidad, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, junto a autoridades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, así como representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezó la realización de un lazo humano.

De igual forma, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, de Piedras Negras; el HGZ No. 24, de Nueva Rosita; el HGZ No. 7, de Monclova, y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66, de Torreón; se desarrollaron caminatas y activaciones donde también participaron derechohabientes y trabajadores.

En su intervención, Santillán Arreygue llamó a la detección oportuna de esta enfermedad y refrendó la labor que como institución de salud realiza el IMSS Coahuila constantemente, a fin de tratar a tiempo y con ello, salvar la vida de más personas.