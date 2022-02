Con drama incluido; remontan los Carneros y ganan su segundo Super Bowl

En un escenario construido para campeones, los Carneros de Los Ángeles alzaron con la joya de la corona: el trofeo del Super Bowl.

Requirió de una quirúrgica ofensiva de 79 yardas, coronada por la recepción de una yarda de Cooper Kupp con 1:25 en el reloj, para sellar ayer una victoria 23-20 sobre los Bengalíes de Cincinnati. Los Carneros conquistaron su primer campeonato de la NFL desde la temporada de 1999 - el primero como representantes de Los Ángeles desde 1951.

Lo hicieron en su feudo, el SoFi Stadium que costó 5,000 millones de dólares, con lo que los Carneros se convirtieron en el segundo anfitrión consecutivo que se consagra luego que Tampa Bay fuera el primero hace un año.

La ofensiva decisiva, en la que cual el touchdown de Kupp mediante una recepción de 4 yardas fue anulada por una serie de penalizaciones, culminó cuando el mejor jugador ofensivo este año en la NFL superó fácilmente a Eli Apple en el rincón derecho de la zona de anotación, poniendo cifras definitivas.

Kupp, el Jugador Más Valioso del partido, totalizó cuatro recepciones para 39 yardas en la ofensiva del campeonato, incluyendo un acarreo de 7 yardas en cuarta oportunidad y una desde la 30 de los Carneros.

"No merezco nada de esto", dijo Kupp. "Mis compañeros fueron los que me impulsaron, los que me motivaron. Estoy muy agradecido".

DESTACA LA DEFENSA

Incluso con esa brillante y fulminante marcha por el Trofeo Lombardi, el temido quinteto defensivo de los Carneros marcó la diferencia. Liderados por Aaron Donald y Von Miller, derribaron a Joe Burrow en siete ocasiones, un récord del Super Bowl. Maniataron a la ofensiva de Cincinnati tras un ráfaga de 22 segundos al inicio del segundo tiempo que puso a los Bengalíes arriba.

Apropiadamente, Burrow se dio acechado en cuarta y 1 y lanzó un pase incompleto para desatar el festejo en esta ciudad, no visto desde que los Raiders se coronaron en 1983.

Los 10 puntos anotados al umbral del tercer cuarto adelantaron a Cincinnati por primera vez. La anotación de 75 yardas de Tee Higgins puso el marcador 17-13 y, una jugada después, Chidobe Awuzie interceptó un pase. Evan McPherson empató el récord de Adam Vinatieri en la postemporada al hacer bueno su gol de campo 14, una patada de 38 yardas.

Higgins superó al estelar esquinero Jalen Ramsey en la primera jugada del segundo tiempo - con el receptor sujetando claramente el casco de Ramsey en la jugada. Después que Matthew Stafford fuera interceptado, los Bengalíes añadieron tres puntos gracias a McPherson.

Pero no pudieron preservar la ventaja.

Los Carneros zarandearon sin piedad a Burrow, con Donald y Miller apuntándose un par de derribos cada uno.

Y el toque final fue el avance de 15 jugadas en el que Kupp fue el gran protagonista.

Kupp se llevó los laureles del MVP, pese a que recibió marca adicional luego que el receptor Odell Beckham Jr. salió del campo al final del segundo cuarto por una lesión en la rodilla.

1

MINUTO

y 25 segundos restaban en el reloj cuando los Carneros anotaron el touchdown de la victoria.