Dos días de futbol en Qatar y ya hay mucho que comentar. Es la primera vez que el país anfitrión pierde en su presentación (lo cual arruinó mi quiniela). Olvidé por un momento que en aquel país el futbol no es un deporte popular, que su incipiente liga no es importante, que sus jugadores no compiten en otras ligas y que ni siquiera tuvieron una eliminatoria mundialista (por obvias razones). Olvidé que esta es su primera vez.

Luego, Inglaterra se ensaña con Irán, un equipo también de Asia que por más que asiste no avanza más allá de la primera ronda (está peor que México) y liga ya su tercer Mundial consecutivo. Muy temprano en la jornada del lunes, el "equipo de la rosa" levantó la mano como uno de los favoritos en esta Copa del Mundo, sobre todo luego de la serie de lesiones que ha sufrido otro de los potencialmente contendientes, Francia. Más tarde, vino Países Bajos (Holanda, para los compas), con su prolongada hambre de grandes glorias.

La llamada "Naranja Mecánica" batalló para derrotar a Senegal, que a su vez sufrió la baja de su mejor jugador: Sadio Mané. Así, está difícil. Los africanos lo intentaron y, por momentos, pusieron en predicamento al del "juego bonito", pero tarde que temprano los europeos terminaron por resolver a su favor. Un 2-0 que no dice lo que pasó en los noventa y tantos minutos, pero que mucho le ayuda al equipo de Van Gaal para pensar en la siguiente ronda.

El encuentro que cerró la jornada de ayer, entre Estados Unidos y Gales, no decepcionó. En el campo, paridad de fuerzas. Por un lado, Estados Unidos que da pasos en su futbol organizado, mostrando una cara alegre, valiente y decidida. Por el otro, un viejo conocido de las Copas del Mundo que tuvo que esperar 64 años para volver a otorgar una alegría a su pequeño pueblo. Todo de la mano de su máxima figura, Gareth Bale. El 1-1, favorable en las apuestas.

Para hoy, México hace su debut ante Polonia. Mucho se ha dicho ya sobre esta selección del "Tata". Muchas dudas hay en su entorno. Mucha crítica dura y a la yugular. Pero, ¿de verdad será tan mala? Yo pienso que hay que esperar al encuentro de esta mañana. Algo me dice que será un punto para el Tricolor, dejando así sus posibilidades vivas de avanzar, como sucede cada cuatro años. Uno a uno, dos a dos, cero a cero. De nuevo, paridad de fuerzas y a mantener la calma.

El Mundial está pintando para el Tri. Luego del hipotético primer punto, se sufriría una derrota contra Argentina (en horario estelar) que ojalá no sea muy escandalosa, y en el último duelo, ante Arabia Saudita, se debe conseguir el triunfo y el consecuente pase a octavos. Si es que no ocurre un verdadero desastre. Ya en la siguiente fase, un europeo pondrá a México en su realidad.