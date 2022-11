Con bloqueo exigen justicia por Valentina

Un grupo de familiares de Valentina, la menor de 11 años que se quitó la vida en Saltillo, realizaron una manifestación el día de ayer en Saltillo para exigir que se judicialice la carpeta de investigación en contra del subdirector de la primaria Urbano Flores, quien está acusado de abuso sexual.

Fue alrededor de la una de la tarde que un grupo de 60 personas, entre familiares, conocidos y amigos, se dieron cita frente a la Catedral de Santiago, frente a la Plaza de Armas en Saltillo.

Durante la manifestación bloquearon las calles de Juárez e Hidalgo, por lo que la circulación vial se vio interrumpida y tuvo que ser desviada por vías alternas.

De acuerdo con Brenda de la Peña, una de los representantes legales de la familia, hasta el momento el subdirector del plantel de nombre Gerardo ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual de la amiga de Valentina.

No obstante, el caso de Valentina sigue impune, pues no se ha judicializado la carpeta. De acuerdo con Daniel Alemán, abogado defensor, desde el 12 de agosto de este año no se ha podido tener acceso a la carpeta de indagación y solo se les ha informado que se hizo una prueba de ADN para comprobar si Gerardo abusó también de Valentina.

Añadieron que una prueba que se presentó fue un celular de la menor de 11 años, el cual ha sido alterado en los mensajes y contactos por parte de autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"La madre se da cuenta que eliminan contactos, pues eliminan su contacto del celular que se entregó", dijo.

Señalaron que lo anterior ya ha sido dado a conocer al Gobierno estatal y al mismo fiscal general, Gerardo Márquez.

De acuerdo con Brenda de la Peña, hasta el momento se tiene que Valentina fue abusada en varias ocasiones por parte de un adulto.

Por otro lado, denunció que el área de Jurídico de la Secretaría de Educación le ofreció a la madre de la víctima 20 mil pesos a la familia para eximir de responsabilidades a la dependencia.

Recordó que hasta el momento el subdirector fue vinculado a proceso solo por el abuso sexual de la amiga de Valentina.