¿Cómo sigue la relación entre Alexander Acha y Lolita Cortés tras la Academia 2022?

Después de que Alexander Acha tuvo varios encontronazos con Lolita Cortés, cuando fue director del reality “La Academia”, muchos se preguntaron si hoy en día él sigue teniendo una mala relación con ella o si ya limaron asperezas luego de los momentos incómodos que protagonizaron hace un par de meses.

Cortés en muchas ocasiones le habló fuerte al hijo de Emmanuel e incluso lo llegó a regañar en vivo luego de que ella viera algunas inconsistencias en su papel como director, como por ejemplo el hecho de que no estuviera al principio presente en los ensayos de los alumnos o la mala selección de arreglos de las canciones.

El rubio cantante aclaró que después de que terminó el programa de TV Azteca ambos se dejaron de hablar, ni siquiera un mensaje se han mandado, sin embargo, le desea lo mejor en su vida.

(FOTO: ESPECIAL)

"Por mí sí (tengo una buena relación con Lola), no la he visto, no hablo con ella, pero por mí yo estoy perfecto, todo el éxito para ella", declaró el intérprete a los medios de comunicación.

En un futuro sí aceptaría volver a ser director de La Academia pues le gustó la experiencia, pero aceptó que fue una labor muy difícil, un proyecto muy demandante con el puesto que tuvo.

"No porque haya encontronazos no significa que no me haya gustado, como juez no es tan demandante, una vez fui crítico y fue mucho más fácil".

Respecto a las críticas hacia su trabajo declaró que había veces que eran certeras y justas, por lo que no le quedaba de otra que reconocerlas, en su momento cuando no estaba de acuerdo y sentía que había que defender algún punto también lo hacía.

"Ni modo, tienes que escuchar, ser objetivo, un par de veces tenían razón y vamos a trabajar en eso. Les decía a los alumnos que tuvieron razón los críticos más veces que las que yo los defendí, les di la razón a los críticos".