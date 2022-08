¿Cómo predicen el futuro Los Simpsons? Los creadores revelarán su mayor secreto

Los Simpsons ya llevan al aire más de 30 años, en los cuales no dejan de sorprender a sus fans, desde aquel 17 de diciembre de 1989 en que se emitió el primer capítulo.

Pero uno de los motivos por los que se ha vuelto legendaria es porque ha predicho el futuro en más de una ocasión.

¿Quién puede olvidar que Los Simpsons predijeron que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos? ¿O aquel capítulo en que un virus llega desde algún país asiático, lo que le genera una especie de resfriado a Homero?

Y entonces es en donde nos ponemos a pensar si los productores de Los Simpsons saben algo que nosotros no.

¿Los Simpsons saben algo que nosotros no?

El episodio que todos hemos estado esperando ya casi está aquí, ya que Los Simpson finalmente revelarán cómo predicen el futuro.

El escritor y productor del programa, Matt Selman, le dijo recientemente a Deadline que un próximo episodio de la temporada 34 lo revelará todo. Él dijo: "Tenemos otro episodio conceptual loco que explica cómo Los Simpson conocen el futuro. "Es un episodio conceptual con muchas cosas locas, pero explica cómo Los Simpson pueden predecir el futuro".

Hablando sobre cómo, después de tanto tiempo, el equipo de producción logra mantener el programa tan fresco, Selman dijo: "Ese es nuestro mayor desafío creativo, asegurarnos de que cada episodio sea único y distinto y tenga algo nuevo que decir. Afortunadamente, el mundo sigue entregando cosas que necesitan reflejarse en el espejo de Springfield. Así que eso es un agradecimiento al mundo, pero también el mundo necesita hacerlo mejor".

(FOTO: ESPECIAL)

"No tengo ningún problema con repetir una dinámica emocional. Solo hay tantas dinámicas emocionales, como que tenemos una lectura de mesa donde Lisa y Marge tienen una pelea por una organización benéfica que cofundaron, pero Lisa y Marge han tenido muchas peleas antes. No puedes tachar la narración familiar emocional solo porque has contado esas historias familiares emocionales antes. Pero tienes que tener algo nuevo que decir sobre el mundo exterior o una nueva faceta de la relación para explorar que sea más específica e interesante", señaló Selman.