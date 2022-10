¿Cómo lavar prendas de punto?

La temporada de frío ya se empieza a sentir, así que ya es hora de sacar nuestras prendas abrigadoras del clóset, y algo que no puede faltar son las prendas de punto.

Los suéteres y prendas de punto son las piezas clave durante el otoño y debemos sacarles el máximo provecho; sabemos que con el uso es inminente tener que lavarlos y, seguramente, no sabías que estas piezas requieren cuidados especiales.

Aquí te diremos de qué manera puedes lavar la ropa de punto, con la seguridad de que todos tus suéteres quedarán como nuevos, sin deformarse ni sufrir ningún daño

El primer consejo de cuidado que te podemos dar es que no es necesario lavar después de cada puesta una prenda tejida, pues cada vez que pasa por un ciclo de lavado se gastan las fibras del tejido, lo ideal es lavar si tiene alguna mancha o mínimo que la hayas usado tres veces.

Otro detalle importante que debes tomar en cuenta antes de lavar, es leer con atención la etiqueta de cada prenda, ahí encontrarás las instrucciones específicas que tiene cada una para lavarse correctamente: si requiere lavado en seco o a mano y otros detalles que asegurará que luzca siempre perfecta.

¿CÓMO LAVAR LA ROPA DE PUNTO?

Las prendas de punto entran en la categoría de "ropa delicada", así que si tu lavadora tiene ciclo especial para este tipo de ropa, es el que usarás para lavar; además, puedes usar cualquier jabón que diga que es especial para ropa delicada.

Si tu lavadora no tiene especificado para qué tipo de ropa es cada ciclo, debes utilizar ciclos cortos, asegúrate de que esté por reverso para que no se formen pelotitas de pelusa y trata de no centrifugar para no deformar la prenda.

Al momento de secar, debes retirar el exceso de agua con cuidado, sin exprimir, puedes enrollar la prenda en una toalla y apretar suavemente. Evita los ganchos y secar a la luz del sol, esto hará que pierda color, la manera correcta de secarla es un lugar fresco y sombreado, colocando las prendas de manera horizontal para que no se deformen.

Si un suéter está hecho de una mezcla de materiales, debes fijarte en el componente que predomine o el que sea más delicado para su lavado y cuidado. Por ejemplo, si la prenda está hecha de lana y algodón, la lana es el material más delicado, por lo que esa pieza puede lavarse a un máximo de 30 °C.

Las prendas de punto ya se consideran como delicadas.

Al lavarla debes evitar que se deforme.