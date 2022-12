¿Cómo enviar mensajes que se autodestruyen por WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación tan popular que la usamos para comunicarnos con diversos propósitos. Es una herramienta para estar en contacto con nuestra pareja, amigos y familia, pero también para cuestiones laborales y hasta para conversar con empresas. Por ello es común que no queramos que ciertos mensajes dejen huella y, afortunadamente, está la opción de autodestrucción.

Es probable que alguna vez hayas querido enviar un mensaje por WhatsApp que solo se viera un momento, ya sea porque se trata de algo íntimo o porque contiene información sensible, como un número de cuenta.

Lo importante es no tomar a la ligera estos mensajes y seguir algunos pasos, por ejemplo, configurando la cuenta para que los mensajes se autodestruyan.

¿Cómo enviar imágenes que se autodestruyen por WhatsApp?

Antes de ir al paso a paso es necesario hacer algunas aclaraciones. La primera de ellas es que no necesitas de una app externa para esta acción, y es que si bien hay extensiones que te prometen agregar funciones a WhatsApp, estas no son confiables y podrían poner en riesgo tu información y hasta la permanencia de tu cuenta.

La otra advertencia es que, aunque el destinatario ya no tendrá la opción de volver a ver las imágenes y estas no se guardarán automáticamente en su galería, ello no le impide tomar una captura de pantalla, así que toma tus precauciones.

Ahora sí vamos con el paso a paso, aclarando que esto solo aplica a las imágenes.

Abre WhatsApp y ve al chat individual o grupal al que deseas enviar una imagen que se autodestruye.

Una vez en la conversación pulsa en el ícono de clip en la barra para escribir mensajes. También puedes dar clic en la cámara.

A continuación, podrás tomar una fotografía o adjuntar alguna imagen de tu galería.

Antes de darle enviar, da clic en el ícono con un número 1 que verás al final de la barra.

Cuando lo selecciones este se iluminará en verde y te mostrará la alerta: "Foto configurada para verse solo una vez". Ahora sí, dale enviar.

El destinatario recibirá un mensaje que dirá 'Foto', cuando le dé clic podrá ver la imagen pero, una vez que la cierre, ya no le será posible volver a ella y, como ya mencionamos, esta no se guardará en su galería.

¿Cómo enviar textos que se autodestruyen por WhatsApp?

Aunque WhatsApp ha prometido una función similar, lo cierto es que aún no existe la opción de hacer que los mensajes de texto solo sean visualizados una vez.

En ese sentido lo que puedes hacer es generar una imagen con el texto que quieres que se autodestruya, ya sea escribiéndolo en un papel y tomando una fotografía, o en un archivo digital. Después sigue los pasos de arriba.

La otra opción que podrías aplicar es configurar los mensajes temporales. Para ello:

Abre WhatsApp y ve al chat individual o grupal en el que deseas que los mensajes sean eliminados después de un tiempo.

En la parte superior derecha da clic en los 3 puntos para ingresar al menú y elige, Mensajes temporales o Info. del grupo según sea el caso.

Entonces podrás elegir cuánto tiempo se podrá ver la conversación, 24 horas, 7 días o 90 días.

De esta manera, pasado el tiempo que hayas configurado, los mensajes, tanto de texto como imágenes, archivos, GIFs, emojis y todo en la conversación desaparecerá.