'Cometí un error y me arrepiento', Cristián de la Fuente tras infidelidad

Cristián de la Fuente rompió el silencio tras difundirse un video en el que aparece besando apasionadamente a una mujer que no es su esposa, Angélica Castro, con quien lleva casado 20 años.

En el polémico video, se observa al actor chileno abrazando y besando a una mujer, en la escena aparece el también actor Juan Soler.

A través de una serie de mensajes enviados a Telemundo, De la Fuente admitió que lo sucedido "fue un error de borracho". Según el programa "Primer Impacto", los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre en el restaurante "La Única" en la Ciudad de México, donde el actor se encontraba celebrando con amigos, y habría estado con esta mujer durante una hora.

"Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", afirmó

Cristian de la Fuente, y agregó que "es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad".

Cristián de la Fuente está casado desde hace 20 años con la modelo y presentadora de televisión Angélica Castro, con quien tiene una hija. Según reportan distintos medios, la pareja habría dejado de seguirse mutuamente en Instagram.