Comercios del Centro de Torreón tienen semanas sin agua

Los negocios en el Centro de Torreón enfrentan desabasto en el servicio de agua potable, lo que complica su actividad económica y, sobre todo, el cumplimiento adecuado de los protocolos para la prevención del COVID-19.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que se han recibido quejas de los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, mismas que se han hecho llegar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón para su pronta atención.

"Nos dan agua solo a ciertas horas del día, no alcanzan a llenarse nuestros tinacos y eso, además de que nos está afectando en lo económico, porque tenemos que comprar agua o llenar nuestras cisternas de otra manera, también nos entorpece nuestras actividades porque no funciona el baño, no se pueden limpiar los lugares de trabajo, no podemos dar la atención para la prevención del COVID-19 a nuestros clientes, entonces yo creo que sí es importante que se lleven a cabo las obras hidráulicas necesarias, ya para terminar con este problema de raíz que tenemos, ya históricamente, en Torreón", expuso.

Los negocios reportan que durante la tarde se quedan sin nada de agua, por lo que hay momentos en los que ya de las llaves no sale líquido, mientras que, por la mañana, llegan a tener poca presión, de modo que no se alcanzan a llenar las cisternas, a fin de almacenar un volumen y seguir con sus operaciones en forma regular.

Serna Muñoz dijo que este problema tiene cerca de tres semanas y que ya fue reportado al Simas, pero no se ha resuelto, por lo que se han incrementado las quejas de los usuarios en este sentido, en especial porque la crisis en el servicio de agua potable suele agudizarse en la temporada de primavera y verano, cuando las temperaturas son más calurosas en la región lagunera.

"Hace tres semanas empezamos a batallar con el suministro de agua nuevamente, ya los habíamos superado, pero estamos en invierno todavía, aún no entra la primavera y ya tenemos estos problemas, entonces es una situación que nos empieza a alarmar, ojalá y lo solucionen rápido", comentó.