Reclaman colonos por escasez de agua en Torreón

Siguen aumentando las temperaturas y siguen los problemas de abasto de agua potable para habitantes del primer y segundo cuadro de Torreón, ahora fueron vecinos de la colonia Vencedora quienes reclamaron por la falta de líquido durante la mayor parte del día, lo que ha limitado sus actividades diarias desde hace semanas y de una forma cada vez "más grave".

Así lo manifestó María González, quien habita en la calle Segunda del sector y quien desde hace varios días detectó una falta de agua potable progresiva, a tal grado que desde el pasado lunes solamente en las madrugadas puede abastecerse con algunos contenedores y tinas, las cuales reserva para labores de aseo personal, de limpieza de su vivienda y para otras situaciones de consumo básico que terminan excediendo lo que se puede acumular.

"Diariamente platicamos aquí los vecinos y pues sí, ya viene ahora sí lo bueno del calor y nosotros sin agua, no le digo que no salga nada, pero sí estamos ya batallando mucho, si no nos ponemos listos en las noches o temprano, tenemos que ir a comprar los garrafones, es muy caro estar así, porque es lo del pasaje, lo de la comida… Ojalá que vengan a revisar o a poner lo que tengan que poner", señaló la mujer de la tercera edad.

Semanas atrás, los vecinos de colonias como El Arenal, Antigua Aceitera y Eugenio Aguirre, ya habían reportado también la escasez del líquido en sus viviendas, a lo que el Simas Torreón respondió que la situación estaba relacionada con la falla eléctrica, además de la situación histórica de abatimiento que se tiene en ese punto de la ciudad.

El Municipio de Torreón incluso aceleró gestiones para licitar la construcción de nuevos pozos de extracción, se trata de 8 equipos que estarán destinados a dar servicio en el Poniente y en el Oriente, se ha informado que los mismos se han programado para construcción inmediata, con el objetivo de que el servicio se comience a brindar en esta misma temporada de alta demanda.

Cabe recordar que a la par de dichas acciones municipales, avanza el proyecto federal de "Agua Saludable para la Laguna", promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que deberá de estar lista antes del año 2024, esto según ha declarado el mismo jefe del ejecutivo en sus múltiples visitas a la Comarca Lagunera.

