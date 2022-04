Colegio de Ingenieros a favor de permanencia de ciclovía en la calzada Colón

El Colegio de Ingenieros Civiles fijó su postura a favor de la permanencia de la ciclovía de la calzada Colón, al considerar que, aunque todo proyecto es perfectible, se trata de una obra sustentable que requiere de mayores conexiones y redes en toda la ciudad.

Daniel de la Garza Ferrer, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, dijo que cualquier obra que genere las condiciones de sostenibilidad en una urbe es conveniente que se proteja o, en su mejor caso, se mejore.

"En este caso, la Ciclovida cumple con ello, ya que fomenta un tipo de movilidad no contaminante, de poca inversión en mantenimiento, fomenta la salud en términos generales y, además, propicia la utilización de su infraestructura a personas con capacidades diferentes, entre otros tantos beneficios", expresó, esto en relación a declaraciones del Consejo Consultivo de Vialidad, que pidió analizar su posible reubicación.

Aunque indicó que es una realidad que todo es perfectible, dijo que, además de los beneficios mencionados, se han generado menos accidentes viales en la calzada, por lo que consideró que es tiempo que las decisiones no se tomen de forma unilateral o solo por complacer caprichos o necedades de unos cuantos, o por denostar acciones de un gobierno anterior.

"Es preferible que, incluso, se fomente más este tipo de medio de transporte y se generen mayores redes en la ciudad, en conjunto con verdaderos especialistas como los ingenieros civiles, arquitectos, eléctricos, organizaciones civiles, ambientalistas, entre otros, para que, en conjunto, se diseñe un proyecto integral que, incluso, convierta nuestra metrópoli en un complejo sostenible en su totalidad", expresó el titular del Colegio de Ingenieros Civiles.

De la Garza Ferrer consideró imprescindible que las decisiones ya no sean tomadas por solo la élite política, sino por los verdaderos especialistas en los temas.

"Estamos a favor de que no se cambie nada hasta que se revise con todos los especialistas y primero se determine un proyecto, y que no solo sean decisiones arbitrarias o por revanchismos por asuntos políticos, incluso, lo más conveniente es generar un proyecto donde se amplifiquen las redes de ciclovías en la ciudad, además de utilizar a los medios de comunicación para culturizar a la sociedad sobre los beneficios de estos medios, contar con algunos incentivos por medio del gobierno", dijo.

"Mientras no se determine un proyecto integral convincente, hecho por especialistas, estamos a favor que no se quite", insistió.