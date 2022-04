Desmienten solicitud para eliminar ciclovía de la calzada Colón

La CMIC rechazó haber solicitado una eliminación o reubicación de la ciclovía de la calzada Colón, sino que se pidió información estadística sobre las mediciones y resultados que ha tenido.

Donato Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consideró que hubo un mal entendido en relación a la opinión de este organismo con respecto a la Ciclovida de la Colón, pues explicó que solamente se tocó el tema en el sentido de que se requiere estar informados sobre los indicadores que ha arrojado esta infraestructura.

Señaló que la CMIC forma parte del Consejo Consultivo de Vialidad y recientemente se indicó que este organismo, junto a una asociación de colonos, habían solicitado que se reubicara la Ciclovida.

TAMBIÉN LEE Colectivo se manifiesta contra cambios en Ciclovida

Colectivo ciclista Ruedas del Desierto se oponen a su desaparición o reubicación

"Nosotros, como empresarios, nos basamos en resultados, en números, no sabemos si han disminuido los accidentes o no, no sabemos si es más seguro o no, dicen que es más seguro en temas de COVID, contar con ciclovías, pero realmente no tenemos datos, no tenemos números, lo cuál, nosotros pedimos a nuestro presidente del Consejo de Vialidad que nos sentáramos a revisar eso, simplemente", expresó.

"Nosotros no estamos en contra, de quitarla, no estamos a favor ni en contra de la ciclovía, simplemente ver el resultado de haber puesto una ciclovía en la Colón, si ha sido viable o no, en esos temas", dijo.

VER MÁS Descarta Consejo decisión unilateral sobre Ciclovida

El presidente del Consejo de Vialidad, Pablo García Chacón, declaró que integrantes de Canacintra, CMIC y la asociación de colonos de la Ampliación Los Ángeles pidieron abordar el tema de la Ciclovida, en cuanto a que se revise una posible reubicación de la infraestructura. No obstante, el empresario aseguró que no se tomarán decisiones unilaterales sino que se tomarán en cuenta los diferentes elementos de la movilidad.

Dijo que no se trata solamente de eliminar la obra en esta gestión municipal priista por ser de la anterior administración panista e indicó que hay aspectos que han sido señalados en las juntas de este organismo, relativas a la señalética y el flujo, de ahí que se ha solicitado el cambio, pero insistió en que lo ideal sería considerar todos los factores involucrados y tomar decisiones a consenso.