Coldplay celebra 20 años del disco A Rush Of Blood To The Head

El pasado 26 de agosto, se cumplieron 20 años desde que Coldplay lanzó su segundo disco, A Rush Of Blood To The Head,

Desde entonces, el álbum ganador de múltiples premios Grammy, ha vendido más de 17 millones de copias a lo largo y ancho del planeta.

Para conmemorar el aniversario, la banda ha lanzado una versión mejorada en 4K del icónico video dirigido por Jamie Thraves de The Scientist, que ha sido restaurado y a partir de las películas originales de 35 mm.

La versión 4K está disponible para ver ahora en el enlace original de YouTube de The Scientist, donde el video ya ha acumulado más de mil millones de visitas, que es el siguiente: youtu.be/RB-RcX5DS5A.

El álbum completo, que incluye los sencillos In My Place, The Scientist, Clocks y God Put A Smile Upon Your Face, también se ha mezclado recientemente para Dolby Atmos.

De acuerdo con un comunicado de Warner, Coldplay también ha contribuido con recuerdos sobre el álbum y su grabación para Spotify, y que se pueden ver en la playlist This Is Coldplay de la banda.

En su lanzamiento, A Rush Of Blood To The Head fue descrito por NME como "un álbum de extraordinaria belleza natural" y Rolling Stone lo llamó, "de primera clase".