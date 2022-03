CODA con Eugenio Derbez gana mejor película en los Oscar 2022

La película CODA: Señales del Corazón se convirtió en la gran ganadora de la edición número 94 de los Premios Oscar, en donde además de llevarse el premio a la mejor película, también conquistó a los votantes en la categoría de mejor guion adaptado y mejor actor de reparto para el Troy Kotsur.

Esta carismática película hizo frente a la que sonaba como favorita de la noche, The Power of The Dog, cinta que terminó por ganar solamente la categoría de mejor dirección.

CODA es un remake de la francesa La familia Bélier que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares luego de su triunfo en el festival de Sundance, en México y Latinoamérica se puede disfrutar a través de Amazon Prime Video.

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento sobre una hija de padres sordos con talento por la música, encantó a los votantes y al público.

Este drama cuenta con la actuación del mexicano Eugenio Derbez, en una de sus apariciones en el cine más aplaudidas. El resto del elenco lo conforman: Emilia Jones, Daniel Durant, Marlee Martin y el ganador al Oscar por mejor actor de reparto Troy Kotsur.

El premio de mejor película fue uno de los momentos más emotivos de la noche, en primera, porque el premio lo entregó Lady Gaga junto a Liza Minelli, ambas leyendas de la música y la actuación, y segundo, por la representación y mensaje familiar que tiene la película.