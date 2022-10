Cobra Kai le sienta muy bien al actor Luis Roberto Guzmán

Estas últimas semanas han sido fascinantes para Luis Roberto Guzmán, y es que se le ha visto en acción en la quinta temporada de Cobra Kai.

El actor habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de la emoción que le da formar parte de este proyecto tan importante, y es que él es seguidor de todas las películas de Karate Kid.

"Estoy muy agradecido con este proceso, con este proyecto. Estoy en Cobra Kai gracias a mi manager de Estados Unidos, hizo un muy buen trabajo.

"Me recomendó a la productora y al final de cuentas un buen día me dio la noticia de que había quedado. Yo le dije, 'Mándame escenas para el casting', y que me contesta, 'No, ya está, ya quedaste, eres precisamente lo que buscan'", detalló.

En ese sentido, el histrión comentó que su manejador les mostró a los realizadores de Cobra Kai su filmografía, misma que les agradó. "Él les mostró parte de los trabajos que he realizado y también escenas de castings para otras cosas", explicó vía telefónica desde su hogar.

Guzmán aplaudió que productoras como la de Cobra Kai le están dando grandiosas oportunidades a actores latinoamericanos, como ha sido su caso.

"Es una posibilidad más en otro mercado de trabajo, y en mi caso, de poder seguir desarrollando el arte de la interpretación de una manera creativa", subrayó. Contó Luis Roberto que en esta entrega de Cobra Kai, él encarna a "Héctor Salazar", padre de "Miguel" (Miguel Díaz).

"Ha sido muy interesante este personaje, en las temporadas anteriores ya se habían dado referencias acerca de él. 'Miguel' se quedó sin padre, sin figura paterna y es uno de los conflictos que tiene el chico y al final de la cuarta temporada, el joven decide buscar su ADN".

Mencionó el actor que dicho papel removió algunos aspectos personales y es que en la vida real también creció sin su papá.

"Me reconectó con la ausencia de paternidad que yo tuve a partir de los 10 años, pues mi padre falleció, entonces como que de alguna manera me conectó a esa historia mía".

Reconoció Luis Roberto Guzmán, que al igual que muchas personas en el mundo, es fan de Karate Kid, cuyas películas dieron a origen a la serie Cobra Kai.

"Estas cintas se quedaron en la memoria colectiva de muchas generaciones. Me encanta que Cobra Kai tiene bastantes remembranzas de los años ochenta.

"Ahora, las nuevas generaciones que conocen Cobra Kai, están buscando ver los filmes de Karate Kid y eso también es fascinante", explicó. El actor, durante la charla, se mostró satisfecho de que ha hecho cine, teatro y televisión.

"Es maravilloso cómo esta carrera te pone en diferentes ámbitos, acercamientos y géneros; y cada cual, al final de cuentas, te lleva a un importante aprendizaje".

Por otro lado, Guzmán comentó que en 2023, la cinta, Ladies Night, con la que debutó en México, cumplirá 20 años de haberse estrenado.

"Esa fue la primera película que yo realicé. Sin haber tenido noción del cine, fue la primera cinta que lleve a cabo. Fue muy interesante". Antes de finalizar la llamada, Guzmán mencionó que espera volver a la Comarca Lagunera. "Tengo muchos 'compas' en Torreón como Kotsifakis o Rodrigo Oviedo".