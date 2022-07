Coahuila tendrá especialidad para operadores de transporte en Cecati

Con la finalidad de atender las necesidades de diversas empresas en cuanto a la capacitación de operadores de carga y como parte de los trabajos del Consejo de Vinculación Empresa-Universidades, Coahuila contará a partir del mes de septiembre con una especialidad para la formación de operadores de autotransporte, tendrá una duración de siete semanas y se impartirá en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 111 de Piedras Negras.

"Todas las empresas de autotransporte, no solamente en Coahuila, si no en gran parte de la República Mexicana, tienen una gran demanda de operadores de quinta rueda como a veces se les dice o de operadores de camiones de carga y los cuales no están ni preparados, capacitados mucho menos", refirió Claudio Mario Bres Garza, titular de la Secretaría de Economía del Estado de Coahuila.

Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA

Durante el pasado fin de semana sostuvo una reunión con Telma Guadalupe de la Torre Arzola, responsable de dirección y jefa de vinculación del CECATI 111 de Piedras Negras, quien detalló que están trabajando en la implementación de la carrera de operadores de autotransporte, así como mecánica diesel y soldadura; tras un ejercicio de actualización de la oferta educativa que realizaron a nivel nacional.

Bres Garza detalló que los salarios de quienes son operadores de camiones de carga, para quienes se integran a dicha actividad económica puede ser de 15 a 18 mil pesos, pero en lo que se refiere a los más experimentados, podrían obtener sueldos de hasta 30 mil pesos; destacando que hay una gran demanda de operadores de camiones de carga.

Y es que, actualmente en el Estado de Coahuila ninguno de los CECATI o escuela media cuenta con una especialidad para preparar a los operadores de autotransporte. Por lo que, para el mes de septiembre se contempla que inicie dicha especialidad en Piedras Negras para las regiones Norte y Carbonífera; y se contempla replicarlo en el municipio de Monclova, para la región Centro.

