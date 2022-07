Coahuila se hará cargo de la justicia laboral y costará 50 mdp

Sin recursos adicionales, ni apoyos de la Federación, el poder judicial del Estado de Coahuila se hará cargo de la justicia laboral, con un costo de 50 millones de pesos, sostuvo el Magistrado presidente del PJEC y de la Judicatura, Miguel Felipe Mery Ayup.

El presidente magistrado explicó que se está contratando al personal para los nuevos invitados de orden laboral, buscan los perfiles más adecuados para los jueces.

Agregó que ya se modificó la ley para que se reconozca el esquema de justicia laboral y jueces de este tipo dentro del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

El gobierno federal, indicó, dejó la responsabilidad de los juicios laborales a los estados, pero no otorgó recursos para esto. El PJEC deberá hacerse cargo de los costos.

Indicó que no existe un equilibrio la impartición de las justicias locales y federal. Para ésta última se destinan 67 mil millones de pesos, que no se compran a los 47 mil millones que se deben repartir entre los estatales.

Y agregó que del 75 al 80 por ciento de los asuntos judiciales recaen en los poderes estatales, que con menos recursos deben cumplir, y hacerse cargo de nuevos procesos que ya no realiza la federación, como los de narcomenudeo, y también ahora lo laboral “pero no nos dan un fondo que ayude a que la justicia sea de calidad; y me parece que no hay una reflexión a nivel nacional sobre lo que significa impartir justicia”, expuso.

Agregó que esto lo presentó ante la Conatris (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia) para que los legisladores generen un fondo de participación a partir de la eficiencia, de la cantidad de asuntos, de población, de la cantidad de oficinas que se necesitan en los distritos juridicidades, de cada poder judicial estatal.

En Coahuila un juez del fuero común tiene un salario de 50 mil pesos, mientras que un juez federal gana al rededor de 120 mil, más del doble, y conoce un 20 por por ciento del numero de procesos que llevan sus iguales estatales.

Un secretario de juzgado, dijo, gana 24 mil pesos y un actuario 16 mil. Expuso que espera que la Comisión nacional de tribunales superiores de justicia pueda llevar una propuesta al Congreso de la Unión para que se cree un presupuesto especial para fortalecer los poderes judiciales del Estado.