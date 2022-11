Coahuila se convirtió en la ‘Capital del vino Mexicano': Riqulme

Coahuila posee una industria vitivinícola fuerte y en crecimiento, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, lo que quedó demostrado al ganar 30 medallas para sus vinos y cuatro para sus espirituosos, así como ser catalogada como la mejor edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

Expuso que 2022 fue año extraordinario, ya que se rompe récord, con un total de cuatro “Grandes Medallas de Oro”, para Bodegas Los Cedros Chenin Blanc 2021, Camino Corazón Rosado 2022, Casa Madero Gran Reserva Shiraz 2018 y Parvada Selección del Enólogo 2018.

Además de obtener 9 Medallas de Oro y 17 Medallas de Plata. También sumó las cuatro preseas para destilados: Gin Rusé Floral, con Medalla de Oro; Gin Rusé, con Medalla de Oro, y los Sotol Blanco Hacienda de Canutillo y Sotol Rey David, con Medallas de Plata.

Informó que en esta 6ª Edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, celebrada del 16 al 18 de noviembre en Parras de la Fuente, compitieron un total de 737 vinos y espirituosos, de 21 estados productores de México y los Estados Unidos.

Resaltó que el crecimiento de esta industria se une a la riqueza en materia de historia, gastronomía, viticultura; y su riqueza paleontológica y natural, que dan identidad y permiten poner a Coahuila en los ojos del mundo y ser uno de los mejores destinos turísticos de México.

“Somos el tercer Estado más competitivo del País y hemos dado prioridad a la promoción de las cinco regiones, así como brindar las mejores condiciones de seguridad en bienestar de las familias coahuilenses, y la certeza para quienes deciden invertir y visitar Coahuila”, declaró.

Coahuila fue catalogada como la mejor edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, y marca un antes y un después en la historia de este certamen en el País, aseguró Carlos Borboa, Director del concurso Capítulo México.

“Sin lugar a dudas estamos ante el mejor concurso que hemos podido realizar en seis años, el compromiso real del Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y todo su equipo, ha sido un concurso perfecto, perfecto en técnica, perfecto en logística, nivel organizacional”, afirmó.

“Coahuila está en una etapa para realizar eventos de talla internacional, no (sólo) de este tamaño, sino 10 veces más grande”.

El Director del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles expresó que se respira seguridad en todos los lugares: “Con excelente oferta turística, con hoteles de primer nivel, con una capacidad organizacional increíble”.

El también sommelier y periodista sostuvo: “Les puedo decir que estamos ante el mejor concurso que hemos hecho en toda nuestra historia de México”.

COAHUILA TIENE MUCHO QUÉ OFRECER

Por su parte, Adriana Torres de la Huerta, jurado de Destilados, compartió que en el concurso encontraron productos muy buenos, tanto destilados como vinos: “Es un gran Pueblo Mágico, y definitivamente, yo creo que todos vamos a volver”.

Andrés Amor Marques, sommelier y Director de la empresa Food & Wine Consultant, destacó que la organización fue perfecta: “El vino mexicano sigue creciendo en calidad, y el país invitado, Estados Unidos, nos enseña que aún hay camino por recorrer para México, porque vamos por gran camino.

“Parras fue una sorpresa para mí, no me esperaba que estuviera tan increíble como lo vivimos. Está creciendo gastronómicamente, los hoteles... gente queriendo hacer las cosas para atraer más turismo. Vivimos algo increíble, las bodegas, las inversiones, el trabajo, la sustentabilidad. El estado tiene mucho qué ofrecer”, declaró.

El Director de la Escuela Mexicana de Sommeliers, Ricardo Espíndola, comentó: “Yo ya tenía la oportunidad de conocer, he venido muchas veces, pero esta vez sí me voy enamorado, porque nos mostraron el Parras profundo, me voy muy satisfecho y agradecido”.

“Nosotros tendremos que ser voceros para que la gente venga a conocer Parras, que es el origen de todo, de las viñas antiguas. Queremos que esto se promueva”.

Georgina Salazar, jurado, resaltó el crecimiento del vino en la entidad: “Estoy bien conmovida con toda la historia de los dinosaurios, todo lo que dejaron para los suelos paleontológicos, que se ve en los vinos”.

Señaló que le sorprendió gratamente ver todas las inversiones de la gente “que está creyendo en Coahuila, y verdaderamente la participación de los vinos en Coahuila está siendo fantástica en todo México, y ojalá podamos llegar muy rápido a Estados Unidos, ya que estamos tan cerca del otro lado”.