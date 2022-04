Coahuila registra uno de los número más bajos de casos activos de COVID en 2022

Este año, Coahuila llegó a registrar hasta 16 mil casos activos de COVID, y al corte de ayer el saldo era de 37.

Con ello, el estado de Coahuila registra el número más bajo de casos activos en este año. De acuerdo información de la Secretaría de Salud, se presentó solo un contagio y ninguna defunción, con ello, en número total de casos activos es de 37 casos.

De los 37 casos activos, Torreón tiene once, Saltillo once y Castaños tres. Cinco municipios más tienen menos de tres casos y 29 más no tienen un solo caso.

Mientras que en las áreas COVID de las clínicas y hospitales el número de camas ocupadas es de trece. Nueve en Torreón, dos en Saltillo, uno en Monclova y otro más en Acuña, pero en el caso de este último no se ha confirmado que sea COVID.

Desde el inicio de la pandemia, se contabilizan en Coahuila en total 147 mil 222 casos, incluidos 8,783 decesos.

Sin embargo las medidas sanitarias continúan y la recomendación del uso de cubrebocas, gel antibacterial y distancia en lugares cerradas permanece.

A nivel nacional, también continua el uso de cubrebocas, sólo el estado de Nuevo León ha anunciado que el uso de mascarilla será opcional, tanto en lugares abiertos como cerrados.