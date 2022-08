Coahuila estará presente en el Festival Internacional de Cine en Venecia

"Es un sueño para mí poder presentar mi ópera prima, 500 millones de zapatos rojos en el Festival Internacional de Cine de Venecia", así se expresa en entrevista el cineasta potosino, Carlos Kaiser a unas horas de que viaje a La Mostra, en compañía del coahuilense Eustacio Ascacio Velázquez, protagonista de la trama.

Kaiser dijo a El Siglo de Torreón que no tiene ni idea de cómo se seleccionó su cinta para competir en la sección Horizontes, sin embargo, está disfrutando plenamente todo lo que le ha ocurrido, y lo que le falta, desde que supo de su postulación.

"Es un misterio siempre de qué manera te seleccionan. Seguramente había películas similares a la nuestra. ¿Por qué seleccionan la tuya y no otra?, eso siempre es un misterio.

"Presentar una ópera prima en Venecia es un sueño e independientemente de Venecia yo les diría que cualquier tipo de festival es un espacio que hay que defender y trabajar. El cine, como el que intento hacer yo, no tiene tantos espacios, por lo que para mí cualquier espacio es relevante y si es en Venecia, pues válida tu trabajo".

En ese sentido, Carlos detalló cuál es la línea que desea seguir en el llamado Séptimo Arte.

"Quiero hacer un cine más del alma, más del corazón. La perspectiva que intento asumir es la vocativa como la emocional o la poética, no tanto esta historia cruda y directa, sino tener un discurso que sea más poético y emocional. Quiero hacer un cine que haga sentir al público".

Eustacio interpreta a 'Tacho', un hombre que perdió a su hija.

Durante la charla telefónica, Kaiser contó cómo nació el guion de 500 millones de zapatos rojos.

"Es una drama disfrazado de película de género, de 'road trip'. Es la historia de 'Tacho', es un campesino que vive en una zona rural del norte de México y le informan que su hija se murió en la Ciudad de México, por lo que tendrá que hacer dos viajes, uno físico y otro emocional".

El oriundo del ejido Tenochtitlan de Ocampo, Coahuila, Eustacio Ascacio Velázquez, es el encargado de dar vida a "Tacho". Según contó Carlos, desde que lo vio supo que el coahuilense debía ser el protagonista de 500 millones de zapatos rojos.

"La película eligió a 'Tacho' o 'Tacho' a la película. Teníamos en San Luis Potosí un problema con las mineras y un día en un grupo de WhatsApp mandaron un video de que otra minera estaba haciendo algo en Coahuila y ahí salía él, entonces lo oí hablar, vi algo en su mirada.

"Yo en ese momento estaba escribiendo la película y supe que era él el indicado para hacerla, así que me fui hasta donde 'Tacho' vivía. Él no es actor, no estaba seguro de ser parte del proyecto, pero cuando le conté el guion cambió de parecer y es que él también perdió a su hija", recuerda.

Carlos Kaiser dio a conocer que Eustacio Ascacio Velázquez y su esposa Cipriana emprenderán el viaje a Venecia este viernes, algo que, de acuerdo con el cineasta, los tiene muy entusiasmados.

"Les sacamos a ambos su pasaporte para que pudieran viajar. Cipriana fue un elemento fundamental en la producción porque a 'Tacho' le cuesta mucho leer, entonces yo hablaba con ella de la carga dramática de cada escena y luego ella iba y se lo contaba a 'Tacho'; así fue la dinámica".

El director comentó que 500 millones de zapatos rojos competirá en la sección Horizontes del Festival Internacional de Cine de Venecia.

"Es un apartado para nuevas voces, para cineastas que estamos comenzando. El festival iniciará el 31 de agosto y será el 10 de septiembre cuando se conozcan los ganadores".