Coahuila está preparado por posible eliminación del título 42: SSP

En víspera de la resolución que determine las autoridades de los Estados Unidos eliminan o no el título 42, en la franja fronteriza entre Coahuila y Texas se reportan listos con las estrategias de seguridad que tienen como objetivo el resguardar los Puentes Internacionales, ante la posibilidad de un incremento en el número de personas migrantes que buscan llegar al vecino país.

"No nos han definido, no nos han dicho si va a tener una prórroga o si realmente va a quedar para el día 23 de mayo. Se supone que en el transcurso del día lo van a definir, es un juez de Loussiana, según lo que nos dijeron el día de ayer; sin embargo, estamos a la espera, eso no significa que no estemos preparados o no hayamos ya hecho lo conducente del lado de acá de Coahuila, no solamente en Piedras Negras, sino en Acuña", indicó Sonia Villarreal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila.