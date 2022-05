Coahuila, en alerta por inusual brote de hepatitis

A pesar de que se han detectado inusuales casos de hepatitis, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, advirtió que hasta el momento no se tiene registro de estos en México, sin embargo el virus en la actualidad se encuentra en estudio.

Por lo anterior, confirmó la existencia de una alerta sanitario tras el registro de un brote de hepatitis, donde se detectó que no es la común y corriente, es decir la A y B.

Recordó que en el caso de la hepatitis A, es la que afecta más a los niños, por lo que se ha estudiado si tiene relación con el virus del COVID, lo cual aún no se descarta, sin embrago aún no se encuentra relación directa.

“Está en estudio y si se ha incrementado en forma importante. No sé cuantos casos hay. No hay forma de prevenir, a México parece que no han llegado estos casos, en caso de que lleguen pues ya veremos, al parecer no son formas graves, no se han registrado defunciones, si ha habido trasplantes hepáticos en algunos niños porque han presentado hepatitis fulminante, aparentemente son pocos”, sostuvo.

Advirtió que hasta el momento no ha causado ninguna defunción este tipo de hepatitis, pero si se han registrado casos de trasplante hepático, es decir, si a esos menores no se les hubieran trasplantado, habrían muerto.

Finalmente, aseguró que se está estudiando el tipo de virus, pues es un tipo diferente al que se conoce.