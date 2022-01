Coahuila, con más llamadas por violencia

En el año 2021, el estado de Coahuila quedó en séptimo lugar en el número de llamadas a los sistemas de emergencia por violencia contra las mujeres, esto al registrar más de diez mil casos.

De acuerdo al apartado Información sobre violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de enero a diciembre del año 2021, se recibieron a los diferentes centros de emergencia 10 mil 828 llamadas.

En primer lugar se colocó Chihuahua, seguido de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla e Hidalgo, así como Coahuila. En estos casos lo agresores fueron desde familiares, así como personas desconocidas contra mujeres adultas y menores de edad.

No obstante, no todas de las llamadas fueron denunciadas en los Centros de Empoderamiento de la Mujer del estado de Coahuila, por lo que no todas tuvieron carpeta de indagación.

MÁS DE SEIS MIL LLAMADAS

Coahuila registró seis mil 529 llamadas a los diversos centros de emergencia, luego de que tanto hombres como mujeres, fueran víctimas de violencia por parte de sus parejas, lo que colocó al estado en el lugar en el lugar número once durante el año 2021.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que las víctimas sufrieron desde ataques físicos, sexuales, así como verbales y amenazas.

Algunas de las parejas fueron de personas con matrimonios, así como uniones de personas del mismo sexo así como s parejas de victimas jóvenes y menores de edad.

Algunos de los incidentes concluyeron con denuncias por la gravedad de los hechos, por lo que fueron atenidos por los cuerpos de seguridad de los diferentes municipios.