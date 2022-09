Clásicos norteños que siguen vigentes

Previo a su presentación el cantante de música norteña Eliseo Robles, ofreció una rueda de prensa en donde adelantó que podría hacer un dueto con Pepe Aguilar, aunque dijo que todavía no es oficial, espera que sí se concrete, pues ante la cercanía que tuvo con su padre, Antonio Aguilar le gustaría hacer la colaboración.

"Les voy a adelantar tantito, aunque todavía no está confirmado estamos por hacer un dueto con Pepe Aguilar y espero que si se haga, su papá fue muy amigo mío".

El autonombrado, "Leyenda de la música" dijo que, incluso hizo un dueto con el exvocalista de la Banda el Recodo, "El Mimoso" y con otros artistas, pues si bien por la pandemia del COVID-19 los obligó a suspender toda actividad, él continúo con algunos proyectos, "no perdió el tiempo", pues recordó que a lo largo de su carrera son 130 grabaciones las que ha hecho.

"Estamos ahorita reponiéndonos, después de muchos meses sin trabajar, de estar guardados por la pandemia y ya venimos librando ese problema y yo no perdí el tiempo, hice vídeo, hice dueto con varios cantantes y hay vamos saliendo gracias a Dios".

Los medios de comunicación le preguntaron sobre su presentación en el Coliseo Centenario y su opinión sobre las nuevas generaciones de la música norteña, entre ellos Los Dos Carnales a lo que el interprete manifestó:

"Hablando a plata limpia me da mucho gusto que sigan haciendo nuestra música norteña, pues como ya se ha sabido se han salido varios elementos buenos, ejemplos de nuestra música y pues no queremos dejarla sola y qué bueno por las nuevas generaciones como estos muchachos (Los Dos Carnales) y pues los felicito, pero hay una cosa muy importante, no más que no se desvíen, que toleren todo en el camino porque a veces es medio fastidioso y se aburre uno y luego 'larga la pala' como decimos en el rancho, que aguantan las malas, malas y las buenas".

Sobre la posibilidad de hacer alguna colaboración con los originarios de San Pedro de las colonias Coahuila, Eliseo Robles manifestó que si lo invitan, lo haría.

Por último manifestó que, tiene agenda hasta el cierre del año, tanto México como en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Mexicali y Tijuana.

Recuerda sus inicios

"Uy a la Comarca Lagunera la conozco desde 1971" fueron las palabras de Rosendo Cantú, líder de los Cadetes de Linares, quien el sábado fue parte del cartel de artistas que se presentó en el Coliseo Centenario.

El cantante recordó sus inicios en la agrupación y recordó que, incluso Torreón fue de sus primeras plazas, en un lugar que se llamaba La Riviera y que desde entonces la respuesta del público fue buena.

Incluso manifestó que pese al paso de los años La Laguna es una de las plazas importantes para ellos, incluso la semana pasada estuvieron en Lerdo, por las fiestas de la Independencia.

"La semana pasada estuvimos en Lerdito, Durango y nos recibieron bastante bien porque la gente aprecia, quiere la música, nuestra música y tratamos de darles lo que ellos quieren y lo que a nuestro alcance está, cantar las grabaciones que nos piden porque son muchas, son miles de grabaciones y es imposible de cantar las todas no tenemos tiempo de cubrir en un evento, por ejemplo en esta presentación (en el Coliseo) son 45 minutos y cuántas canciones puedes cantar en ese tiempo".

Sobre la fórmula para mantenerse en el gusto de la gente el interprete de Laurita Garza, expresó que es el respeto que le deben al público y el respeto hacía ellos mismos como músicos.

También habló de Los Dos Carnales, los cuales recordó alternaban con ellos, aunque en ese entonces tenían otro nombre.

"Ellos empezaron con la música que estaba y está todavía de Cadetes de Linares. Eran canciones que el público pedía cuando cantaban en las cantinas y así nosotros empezamos también, así la primera vez en 1963 y no teníamos grabaciones, ni grupo y gracias a Dios son canciones que no se han olvidado y que siguen en el gusto de la gente".