Clases en sábado, una opción ante el rezago educativo en Durango

En Durango el fuerte problema que se tiene del rezago educativo en el nivel primaria podría provocar que los alumnos tengan que regresar a la escuela los sábados.

Rolando Cruz García, subsecretario de Educación del Estado de Durango reconoció que este problema no es privativo de Durango, sino que se registra a nivel nacional, pero aclaró que no es solo el rezago, sino que también está el abandono de la escuela por los estudiantes que alcanza hasta el 17 por ciento.

"Tenemos el problema de rezago, que son los que abandonaron la escuela y regresan y durante ese tiempo pierden conocimientos, pero también los que siguen en clases y se han retrasado en su aprendizaje y eso es grave.

"Encontramos alumnos que no solo no saben leer ni escribir, tampoco traen análisis matemáticos, lógico, no traen aritmética, no traen forma de expresión oral ni escrita, en fin, muchas cosas", comentó el subsecretario de Educación.

Sin embargo, reconoció que se está haciendo una evaluación y que esperan que para finales del mes de noviembre ya puedan tener números más reales sobre este fuerte problema.

Para lograr abatir el rezago educativo se van a tener que utilizar hasta los sábados, incluso dijo que tienen un ordenamiento de regresar al trabajo efectivo de seis días a la semana.

Los estudiantes con este problema de rezago podrían regresar a la escuela los sábados incluso en cuestiones extracurriculares podrían acudir en contra turnos para lograr la recuperación de su nivel, aclaró Cruz García.

El funcionario mencionó que pronto darán a conocer cuál será el proyecto educativo Durango, donde se manejarán cinco ejes estratégicos y 34 líneas temáticas relevantes para recuperar el sistema educativo estatal en el estado.