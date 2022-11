Trabajadores de Educación a Distancia del ITD, sin seguridad social

Los trabajadores de Educación a Distancia del ITD no tienen seguridad social, no la han tenido desde hace 19 años que se creó la misma, mismo lapso de tiempo que no han sufrido ningún incremento salarial.

Jorge Quiñones, trabajador administrativo de Educación a Distancia del ITD, comentó que ellos como trabajadores de esta unidad no han tenido un incremento salarial, tampoco los maestros ni los tutores, incluso el personal que gana más de esta unidad no alcanza los 10 mil pesos.

Hace 19 años que se puso en marcha esta unidad trataron de homologar los salarios de quienes estarían laborando en ella a los que tienen los empleados del ITD, los trabajadores del Tecnológico sí han sufrido aumentos salariales en 19 años, los de Educación a Distancia no.

"No somos de base y por ello no tenemos seguridad social, lamentablemente", comentó.

Por su parte, el ingeniero Javier Mesa Berumen, maestro del sistema de Educación a Distancia lanzó una pregunta a la directora del ITD, "¿Somos o no parte del Tecnológico de Durango?".

La pregunta viene derivada de la falta de pago a los trabajadores de la unidad de Educación a Distancia y de la poca atención que se le está brindando a las diferentes unidades que existen en nueve municipios.

Explicó que ante esta falta de pago se le cuestionó a la directora del ITD sobre el problema y ésta "le echa la pelotita al Gobierno (del Estado), y el Gobierno que entra le echa la pelotita al Tecno".

Agueda Vázquez Rubio, tutora de Educación a Distancia, pidió tanto a la dirección del ITD como a las autoridades estatales eliminar esa incertidumbre que existe de que quieren eliminar la Educación a Distancia.

"Que nos den certeza a este sistema y a los que trabajamos en él, la educación a distancia es de calidad, no puede ser posible esa incertidumbre porque no solo afectan a los trabajadores, también a los alumnos y a las comunidades y municipios a donde llegamos", comentó la tutora de este sistema.