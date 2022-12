Ciudadano tapa baches de 'pésimas' carreteras en La Laguna

Por las pésimas condiciones en las que se encuentra el Libramiento Florida-Compuertas, desde hace alrededor de dos años Francisco se encarga de rellenar los grandes hoyos a cambio de unas monedas.

Dicha carretera entronca al camino que conduce al ejido Florida en Francisco I. Madero y corre hacía Gómez Palacio y la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Compuertas de Matamoros.

El hombre tiene su domicilio en la colonia Linares de Madero, muy cerca de ahí y cuenta que hace trabajos de albañilería, limpieza u otros oficios que le permitan sacar adelante a su familia y menciona que hace más de dos años el trabajo escaseo por la pandemia del COVID-19 y optó por colocarse en el camino para tapar los baches con tierra a cambio de unas monedas.

"La gente me pregunta que si me mandaron de presidencia, pero yo lo hago por mi cuenta, lo que la gente guste darme, por que mire, está bien fea la carretera, en casi todo el tramo están los 'bachezotes'. Yo ya tengo rato poniéndome aquí, yo creo que como dos años y medio, por que me quedé sin trabajo, pero como en esta temporada si hice trabajitos nomás estoy viniendo por horas, en la tardecita", comenta.

PREPARACIÓN

El señor cuenta que en su casa prepara el caliche para tapar los enormes baches, el cual coloca en una carretilla y se apoya con una pala y así los automovilistas principalmente son los que detiene su marcha para darle unas monedas y se observó que algunos levantan el dedo pulgar en señal de aprobación por lo que hace.

"Hay gente que si coopera, casi siempre son los que van en camionetas o carros y eso que en la mañana después de las siete hay mucho movimiento de tráiler que van cargados de silo o de vacas y son los que menos dan".

SIN ATENCIÓN

Francisco asegura que dicha carretera pertenece a ambos municipios, pero ninguna de las dos autoridades se han encargado de al menos bachear, pese a que prácticamente en todo el camino el asfalto ya "desapareció" y comenta que si le ha toca a conductores que han registrado daños a sus unidades, incluso en dos ocasiones tuvieron que llamar a una grúa para llevarse sus vehículos, porque "se quebraron" pues al no conocer las condiciones en las que está el camino conducen con velocidad y no alcanzan a esquivar "el golpe".