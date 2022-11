Cifra de internos que podrán votar, podría variar: Secretaría de Seguridad

Luego de que se diera a conocer que el próximo año, los internos que se encuentran en proceso podrán votar en los comicios electorales 2023-2024, la Secretaría de Seguridad informó que la cifra actual de personas que aún no se encuentra sentenciada y podría emitir su voto variará al llegar la jornada electoral.

De acuerdo a Apolonio Armenta, titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en Coahuila, se tiene actualmente mil 800 personas que han sido imputadas y vinculadas a proceso por diversos delitos, mismas que aún no han sido sentenciadas como culpables, motivo por lo cual conservan sus derechos políticos.

Manifestó que dependerá de la etapa de los procesos de cada persona, que esta cifra incremente o disminuya, toda vez que mientras que algunos casos se resuelven por procedimientos abreviados, donde los imputados se declaran culpables, otros están en la etapa final de los juicios.

Por otro lado manifestó que diariamente ingresan hasta diez personas nuevas que son imputadas.

Indicó que será unos días antes de la elección que se enviará un sobre cerrado con el listado de los posibles votantes.

No obstante, reiteró que serán solo los imputados, los que podrán emitir su voto, los cuales aún se encuentran en calidad de inocentes.

“Aún no sé cómo se hará la dinámica, pues diario entra diez y a los dos o tres días, salen nueve y al que se quedó, le dan un tiempo de seis meses para el desahogo de audiencias, diario varia bastante”, dijo.

Resaltó que hasta el momento no se les ha convocado por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), para conocer la logística.

Destacó que la cifra varíe de entre mil 800 a dos mil posibles votantes, no obstante, la cifra final de votos, dependerá de quienes deseen participar en los comicios.

No obstante, se estima que la participación de internos sea mucho menor.

Votación para elegir diputados podría ser complicada

Apolonio Armenta resaltó que en relación a las votaciones para elegir las diputaciones, se deberá analizar la situación de los internos que se encuentran en penales que no están en su ciudad de origen.

“Lo que se dé elecciones es que los diputados se eligen por distritos y por el reacomodo que tenemos de los centros para no saturar uno solo, es mover internos de Piedras Negras para ingresarlos en los penales de Torreón y viceversa”, dijo.

Indicó que estos se ingresan dependiendo de los espacios existentes en cada centro.

“En el caso de la elección de gobernador no hay lio, pues todos son coahuilenses, pero en el caso de los distritos, creo que va ser complicado, pues no viven en el distrito donde está el centro penitenciario, por lo que deben de buscar una fórmula que no impacte en este sentido”, dijo.

Resaltó que ya hubo una prueba piloto en nueve centros federales, donde no hubo mucha votación.

Manifestó que para llevar esta actividad electoral, es que se destine un espacio para que los internos acudan a votar.

“La propuesta que ellos traen es interesante, es decir va llegar el sobre cerrado, va ir una persona del Instituto Electoral el día que se realice la votación en un lugar cerrado, donde van a estar observando que el interno tome su decisión de manera individual, se vuelve a echar en el sobre, se sella y se envía”, dijo.

En relación a los posibles actos de coacción, Apolonio Armenta, indicó que se espera que las elecciones se lleven con tranquilidad, así como con estricta vigilancia para evitar que se caiga en malas prácticas.

Indicó que en cuanto a población son los centros varoniles de Torreón, Saltillo y Piedras Negras los que más concentran internos.