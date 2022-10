Cifra de accidentes en el rango normal: MER

Al decir de la titular del Tribunal de Justicia Municipal en Torreón, María Esther Rodríguez Romero, la cifra de percances viales de la que se toma conocimiento en esta dependencia se mantiene sin variación y dentro de los índices que se considera normal.

La funcionaria se refirió concretamente a lo sucedido la mañana del jueves pasado, cuando en el periodo comprendido de las seis de la mañana a las nueve horas, se recibieron 17 llamadas en las que se solicitaba el respaldo de la dependencia.

Sin embargo, aclaró que de ese número de llamadas, se concretaron 10 atenciones por parte del personal de peritos, debido a que las restantes siete fueron llamadas en falso, aseguró.

De igual forma, Rodríguez Romero explicó que cuando se dice que son llamadas en falso, se refiere a que sí se recibe el reporte, pero la atención no se concreta, sencillamente porque llega el perito y no encuentra accidente alguno.

Lo anterior, abundó, puede ser provocado por diversas razones, por ejemplo: no sucedió el accidente, los involucrados se movieron del lugar o llegaron a un acuerdo, o fue un suceso leve sin consecuencias, casos que suceden en muchas ocasiones.

Rodríguez Romero aclaró de igual manera, que este tipo de llamadas en falso son normales, algunas realizadas por la ciudadanía al ver algún tipo de incidente, pero cuando acude el perito y constata que las dos partes están de acuerdo, esto es: ambas tienen seguro, no hay lesionados, ni estado de ebriedad, procede que los involucrados firman una carta responsiva donde se solicita la no intervención de la autoridad de ahí que TJM no toma el caso.

Por otra parte y con el propósito de operar en las llamadas horas pico, desde el inicio de la actual administración, se instalaron unidades de peritos en puntos estratégicos como el Periférico y bulevar Independencia, bulevar Revolución y Rodríguez Triana, entre otros, a fin de reducir el tiempo de atención de los incidentes y como inhibidor de percances, pues cuando un conductor observa la presencia de la unidad, incrementa sus precauciones.

"Torreón es una ciudad grande, forma parte de una Zona Metropolitana y cuenta con una población flotante importante, por lo que no hay nada alarmante en cuanto a las cifras de accidentes, los números oficiales del Tribunal de Justicia Municipal están dentro de la normalidad, no hay incremento de ningún tipo", reiteró.