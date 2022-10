Cierra Obituary gira en Latinoamérica

Con una serie de tres conciertos en nuestro país, Obituary terminó su gira por Latinoamérica de este año. El fin de semana reciente, la banda originaria de Tampa, Florida, estuvo en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para deleitar a miles de fanáticos que se dieron cita para recordar viejas glorias del "death metal".

Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Costa Rica, El Salvador y México fueron los países que en esta ocasión visitó Obituary, antes de embarcarse por un nuevo tour, ahora en Estados Unidos. El "setlist" estuvo compuesto por 15 temas de sus discos más representativos (cuatro del Cause of Death) para una duración de una hora exacta sobre el escenario.

Obituary tocó el domingo en Guadalajara para decir adiós a territorio azteca; una noche antes lo había hecho en el Barrio Antiguo de la ciudad de las montañas, en el noreste mexicano. Exactamente a las 11:00 con 15 minutos de la noche, los cuatro músicos del grupo entraron a escena para comenzar con la interpretación de Redneck Stomp, himno que les ha válido como presentación cada noche durante los últimos años.

Apenas finalizado el "intro", se incorporó John Tardy para completar el cuadro y entonar un par de temas de su último disco de estudio: Sentence Day y A Lesson in Vengeance. El lugar, en el corazón de la Sultana del Norte, ya estaba a reventar, en ánimo y en su capacidad. Del disco anterior, sonó entonces Visions in My Head, para luego dar a paso a temas como A Dying World, Find the Arise, Dying y Don't Care, de los clásicos Cause of Death y World Demise.

En el escenario, Trevor Peres, Terry Butler, Donald Tardy y Ken Andrews se valieron solo de sus instrumentos para enloquecer al público, que no solo provenía de Nuevo León, sino de estados vecinos como Coahuila, Durango, Tamaulipas e incluso hubo quien viajó desde Colombia para presenciar un show de la banda por cuarta ocasión.

Threatening Skies y By the Light, del Back From the Dead, más Chopped in Half, Turned Inside Out y Deadly Intentions casi completaban el recital.

Para ese entonces, el guitarrista Andrews se había personificado en "El PooPoo"; máscara de luchador y bandera mexicana como capa. Para terminar el espectáculo de metal "true": I'm in Pain y Slowly We Rot. Brutal. Irrepetible. Corto, pero contundente. El público, en éxtasis total.

Antes de Obituary, la banda local Fightback y All Misery, de Durango se encargaron de "calentar motores". Y lo hicieron bastante bien.