Chuu es expulsada del grupo Loona en medio del escándalo, ¿qué pasó?

El mundo del entretenimiento surcoreano enfrenta una nueva controversia. Luego de meses llenos de rumores sobre la mala relación y maltrato de la agencia BlockBerry Creative; se anunció que Chuu fue echada de la agrupación LOONA.

En un comunicado, la empresa señala que la decisión es luego de los "abusos verbales y el mal comportamiento con su personal"; sin embargo, la situación es complicada, ya que miembros del staff de la agrupación han salido a defender a la "idol", según señala Exitoina.

Las declaraciones de BlockBerry sobre el fin de su contrato con Chuu sorprenden, aunque los problemas no son nada nuevos, porque durante un año ha existido una relación intensa, la cual ha dejado en duda incluso el futuro del grupo.

Ceb señalar que en el pasado mes de marzo se dio a conocer que Chuu había puesto una demanda para terminar su contrato de exclusividad desde diciembre de 2021. Además, se anunció que Chuu no sería parte de la gira mundial.

El comunicado de BlockBerry señalan que Chuu había abusado verbalmente en contra del staff de LOONA, señalando que la artista había ejercido abuso de poder.

Mientras tanto, en el mismo texto, la agencia ofrece sus disculpas a los afectados. Por otro lado, también se disculpan con los fans por no mantener al grupo de 12 integrantes juntas hasta el final.

En medio de todo esto, los fans han salido a lanzarse en contra de la empresa, señalando que desde hace tiempo Chuu había manifestado malos tratos y abusos de parte de la empresa, incluido falta de pago y exceso de trabajo, según relata Nación Rex.

¿Quién es Loona?

Loona es un grupo musical femenino de Corea del Sur, fue creado por la compañía BlockBerry Creative en el año 2016, desde entonces han logrado gran éxito a nivel internacional.

Entre sus éxitos se encuentran temas como Why Not?, Heart Attack y So What, entre otros.

Sus integrantes son: HeeJin, HyunJin, Kim Lip, JinSoul, Olivia Hye, ViVi, Choery, Haseul, Go Won, YeoJin, Yves.

Miembros anteriores: Chuu.