Chumel Torres se vuelca contra diputada morenista Andrea Chávez

El comediante y youtuber Chumel Torres se volcó de nuevo contra una política originaria del estado de Chihuahua. En esta ocasión, José Manuel Torres Morales, nombre real del comediante se fue contra la diputada morenista Andrea Chávez Treviño a quien señaló por "asesinar a la democracia por un hueso".

Y es que por medio de Twitter, el comediante compartió un tuit de la legisladora, en el que Chávez Treviñó da a conocer que diputadas y diputados de Morena promoverán acciones para llevar a juicio político al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama por presuntos abusos a la libertad de expresión y contra Morena.

El conductor de "El Pulso de la República" compartió una captura del tuit de la diputada Chávez Treviñó y agregó "Una disculpa por Andrea Chávez. No a todos los chihuahuenses nos gusta asesinar a la democracia por un hueso" y abrió un hilo donde compartió el video de un mitin en que Chávez Treviño es la oradora.

En la grabación, corresponde a un mitin en que la legisladora de Morena da su apoyo a Félix Salgado Macedonio, el otrora candidato a la gubernatura de Guerrero, misma que le fue retirada, lugar en el que quedó su hija, Evelyn Salgado Pineda, actual mandataria del estado."En Guerrero hay muchos dolores y no quieren que se resuelvan estos del INE. Los consejeros que armen su partido, que se vayan ya", se escucha decir enfática a Andrea Chávez, quien al calor del discurso dice "son del PRIAN, que se vayan a la militancia de la derecha", a los ministros del Instituto Nacional Electoral.

En ese entonces, la militante de la fuerza guinda terminó su discurso diciendo emocionada y manoteando para agregar, "con la democracia no se juega, señores. ¡Que viva Guerrero!, ¡que viva Michoacán!, ¡que viva Chihuahua!. ¡Viva México! ¡Viva Morena!".El youtuber no perdió oportunidad y acompañó la grabación de una crítica, en su sarcástico estilo.

"Bueno, pero ¿qué se puede esperar de alguien que acudió a apoyar a Salgado Macedonio?", escribió Chumel Torres y agregó "de nuevo, perdón amigos".

Investiga FGR a Chumel Torres

Actualmente Chumel Torres tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por, presuntamente, haber ejercido violencia política de género en contra de la legisladora Bertha Caraveo en una de las emisiones en Youtube de su programa "El Pulso de la República", en el que llamó "tarada" y "estúpida" a Caraveo.

Caraveo Camarena compartió en Twitter la notificación que la FGR le hizo llegar sobre la apertura de la carpeta de investigación contra el youtuber y escribió que con este hecho, la fiscalía "me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista".

Chumel Torres, "ni triste ni preocupado" por denuncia

Después de que la senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena por el estado de Chihuahua, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por violencia política de género en su contra, el comediante y conductor de El Pulso de la República dijo que no está triste ni preocupado.

"El pulso no soy yo compas, el Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos estos que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más ¡hijos de su pin… madre!

"Y de verdad no estoy ni triste ni preocupado porque soy de Chihuahua, soy del desierto, allá sacamos esperanza hasta debajo de las piedras; caminamos kilómetros para que nuestras vacas pasten; trabajamos todo el pu... día bajo el sol más cabrón del país.

"Pero saben qué también hay en Chihuahua, tarahumaras; y esos cab… vuelan y yo soy de allá y por mi sangre, les prometo que yo sé volar. ¡Déjense venir, y todavía le queda mucho pin... norte a estas venas!", declaró Chumel Torres en un video publicado en redes sociales.