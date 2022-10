Chumel Torres hace reír a Torreón

Con el grito de "presidente, presidente" Chumel Torres fue recibido en el Teatro Isauro Martínez la noche de este viernes y haciendo una gran conexión con el público lagunero.

"No, no puedo ser presidente porque me gusta leer, terminé la universidad y hablo inglés", respondió causando las carcajadas.

Las confesiones del popular "youtuber" sobre sus vivencias en la ciudad de Torreón, fueron su entrada en el show El blanco de tus burlas, sorprendiendo a muchos diciendo que "una de sus mejores fiestas fue aquí"

Torres, detalló que fue a un lugar donde tocaban reguetón del viejo gracias a una recomendación que le hizo una de sus seguidoras de Instagram en su pasada visita en el 2018, y se impactó tanto con las edecanes, el fuego que lanzaban y un DJ con una cabeza de botarga que no dudó en quedarse.

"Torreón está bien cabrón. Tienen el teatro más bonito de toda la República, perdón supe que aquí grabó su especial Mau Nieto, una disculpa", dijo en modo de broma.

Chumel reconoció que hay mucha gente a la que no le cae bien, pero no se preocupaba de eso en el momento, pues estaba seguro de que nadie a quién no le agradara habría pagado un boleto por verlo.

El cabecilla del programa El Pulso de la República, incluyó a en su presentación una mención muy destacada para los influencers, una palabra que dice ha evolucionado mucho, al grado de llamarlos gobernadores, saliendo al tema Mariana Rodríguez y Samuel García.

"También tuvieron a Bronco, están a nada de que Bely y Beto sean los próximos elegidos".

Su espectáculo muy parecido a un stand up, fue acompañado por chistosas anécdotas que rodearon su confinamiento durante la pandemia, y por supuesto sus críticas hacia López Obrador, donde su presentación se intensificó.

Chumel Torres compartió con los laguneros por más de dos horas, donde las risas no faltaron en la velada que dio inicio a las 21:00 horas y teniendo como telonero al standopero lagunero Gerardeno.