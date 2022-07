¿Christian Nodal y Cazzu están esperando un hijo?

Todo parece indicar que las cosas entre Christian Nodal y Cazzu van viento en popa y es que después de que fueran capturados en una iglesia en Guatemala, en donde presuntamente se tocaron temas como el matrimonio, nuevos rumores afirmaban que la cantante ya está embarazada.

Y es que a pesar de que Christian Nodal y Cazzu aún no confirman su noviazgo, resulta más que evidente para muchos que los cantantes están en una relación, esto después de que se les viera besándose y caminando de la mano por las calles de distintos países.

De acuerdo con información del programa Chisme No Like, se dio a conocer que el ex de Belinda ya se encontraba en la búsqueda de una casa en Argentina para poder irse a vivir con su presunta novia, de la cual se presume ya están hablando en formar una familia.

Dicha revelación conmocionó a todos en redes sociales, ya que muchos llegaron a sospechar que la rapera argentina se encontraba embarazada del mexicano.

“Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”, comentó Elisa Beristain.

Cabe destacar que por el momento ninguno de estos rumores han sido confirmados, sin embargo a muchos no les sorprenderían que la pareja ya diera el siguiente paso y más cuando a pocas semanas de haber iniciado su relación Nodal ya le confesó el tan impactante “Te Amo” a Cazzu.