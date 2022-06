Christian Nodal se desahoga y rompe en llanto durante concierto en Colombia 

Christian Nodal no se aguantó las lágrimas durante su concierto en Colombia después de compartir con el público lo mucho que le ha afectado el asedio de la prensa y las fuertes críticas que ha recibido tras su separación de Belinda y su cambio de imagen.

El cantante sonorense mencionó que solo es un joven de 23 años que está expuesto a ser fotografiado y grabado por todo el mundo, y que “no es justo que hablen mierda de él”.

“No es justo que los medios nomás por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda, o sea, soy un ser humano como todos ustedes con mis errores y mis defectos. Yo solamente interpreto mis letras y mi música. Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, ¿entienden? Tengo 23 años, la diferencia es que lo mío todo mundo toma video, toma foto, y a ustedes no les toman foto ni video cuando están actuando como humanos todo el tiempo. Falta empatía en este mundo. Discúlpeme necesitaba usar este momento para desahogarme”, dijo en el momento en el soltó el llanto.

GO

Cabe señalar que, el artista mexicano que se encuentra de gira por Sudamérica con su Forajido Tour, ha sido relacionado recientemente con la rapera argentina Cazzu, a quien recibió en Colombia de forma muy romántica este fin de semana.