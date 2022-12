Christian Chávez confiesa que Televisa le dio la espalda cuando reveló que es gay

El actor y cantante Christian Chávez estuvo entrevista con Yordi Rosado, en donde habló de diversos temas de su vida profesional y personal. Siendo uno de los más difíciles cuando el mundo se enteró, sin que él quisiera, que es gay y se había casado con un hombre de origen canadiense. Situación que, como consecuencia, perdió su contrato con Televisa.

Quien fuera integrante RBD, uno de los grupos más conocidos de México a nivel internacional, contó como es que tuvo que enfrentar a la prensa y al público, luego de que se diera a conocer que su orientación sexual.

Para el artista fue un momento decisivo, ya que, según relató antes de que iniciara la telenovela Rebelde, él había decidió casarse con un hombre, algo que había mantenido en secreto de su familia. Tiempo después se lo confesó a sus compañeras de grupo Anahí y Maite Perroni.

Cuando RBD estaba en la cúspide de su éxito, llegó hasta Televisa y productor, Pedro Damián, unas fotografías en las que aparecía con su pareja sentimental, quien, además, era miembro del staff del grupo, pues se dedicaba a maquillar a las tres integrantes femeninas: Dulce, Maite y Anahí. La empresa recibió amenazas de parte de un portal de noticias y, aunque le dieron opciones a Christian para desmentir la situación, él decidió dar un comunicado en donde confirmada su matrimonio y orientación sexual.

En ese momento, se volvió en foco de la prensa, ya que no había muchos hombres del mundo del entretenimiento que hubiesen revelado que son miembros de la comunidad LGBTIQ+. A pesar del rechazo que recibió de parte de algunos empresarios y la prensa, recibió el apoyo de sus fans.

Pero lo que más le dolió, es que Televisa le dio la espalda, rompiendo con su contrato de exclusividad con la empresa. Aunque no se refirió, de manera directa, al nombre de la televisora, Rebelde era un proyecto de la misma.

"A las dos semanas me mandan llamar de la empresa. Pues yo tenía una exclusividad, de pronto se me dice que en la empresa se hacen telenovelas y que lamentablemente, por esta decisión que habíamos tomado Pedro y yo, pues que a mí ya nadie me iba a creer que era heterosexual, que lamentablemente que los planes que se tenían conmigo como actor, pues ya no se iban a poder hacer. Eso para un chavo de 23 años ( ...) nadie te prepara para la caída".

"Me fui a llorar como 30 minutos al estacionamiento, y me di cuenta también que me dejaron solo, en el sentido de que, tanto la empresa, como la producción, como las relaciones públicas, se pusieron la bandera de: 'somos super pro gay, y aceptamos', pero no me protegieron a mí como persona", agregó el actor de La suerte de Loli.