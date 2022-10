Chiquis Rivera sorprende al decir que es lesbiana, pero solo un 15%

Nuevamente, la hija de Jenni, Chiquis Rivera, dio de que hablar y enfrenta el escándalo tras las declaraciones que hizo durante una entrevista.

Cuando la intérprete de Abeja Reina visitó el programa de Karla Díaz, Pinky Promise, se le salió su lado más sincero.

Durante la emisión, Chiquis estuvo de invitada junto al también cantante Raymix. Entre las bromas, y la plática acompañada de unas copas, se puso sobre la mesa el tema de "enfiestarse".

Pero una confesión que dejó en shock a todos sus seguidores, es que en el pasado habló que en cierta medida se considera lesbiana, incluso señaló que en el pasado ha tenido fantasías con otras mujeres. Y en esta ocasión, volvió a hablar de lo mismo, con lo que ya suman dos ocasiones donde Chiquis Rivera habla de orientación sexual.

"Es que sí, soy como 15% así, yo lesbiana, 15%, no más me das unos tequilas, y no, imagínate, le voy a dar a Karla unos besos", dijo la cantante de banda.