Chiquis Rivera enfrenta los rumores de su boda con Emilio Sánchez

Chiquis Rivera viene viviendo semanas muy intensas, y esto se debe a que la prensa no para de consultarle sobre los rumores que aseguran que la joven se casará con su novio, Emilio Sánchez.

La hija de Jenni Rivera fue vista hace un par de días en el aeropuerto de Ciudad Juárez con un misterioso anillo, y por esta razón todos se preguntan si Chiquis Rivera y Emilio Sánchez contraerán matrimonio próximamente.

"No estoy comprometida, no sé de dónde sacan tantas cosas ustedes", le aseguró Chiquis Rivera a la prensa. Sin embargo, la hija de Jenni Rivera no descartó la posibilidad de que en futuro contraiga matrimonio con Emilio Sánchez. Los rumores surgieron después de que Chiquis publicara un video en sus redes sociales donde se la ve teniendo una romántica cena a la luz de las velas.

"Él si me ha dicho que le encantaría casarse conmigo, pero ahorita lo estamos tomando día tras día. No quiero forzar nada, las cosas van a fluir", aseguró Chiquis Rivera en una entrevista que le realizó la revista People en español en el 2021.

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez están en pareja desde mayo del 2021. Se conocieron cuando la hija de Jenni Rivera estaba en pleno proceso de su divorcio con Lorenzo Méndez, de quien se separó antes de cumplir un año de casados. Sin dudas, Chiquis no quiere tener el mismo desenlace con Emilio, por lo que es normal que la joven asegure que quiere tomarse las cosas con calma.