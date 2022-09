Chile: algunas lecciones en la construcción de una nación

Los acontecimientos recientes en Chile vuelven a mostrar cuán complejo y enrevesado es el proceso para construir una nación. El contundente rechazo plebiscitario en las 18 regiones del país al proyecto de un nuevo texto constitucional (61.86% en contra, frente al 38.14% a favor, con una amplia participación del 85%) podría, a la postre, terminar por no ser un retroceso, sino un punto de inflexión, no solamente para la sociedad chilena, sino una señal de aliento en un derrotero lleno de desafíos e incertidumbres para el conjunto de la región latinoamericana, tan sobrecargada por cambios políticos, crisis económicas y malestares sociales. La larga trayectoria democrática de Chile, ese país cuasi insular de apenas 20 millones de habitantes, que tantas veces ha estado a la vanguardia, resulta a la par, singular y paradigmática. Después de la llegada de Salvador Allende y la prolongada dictadura de Augusto Pinochet, se alternaron gobiernos de centro izquierda y centro derecha, mediando una concertación política, permitiendo la transición de las presidencias de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y los dos periodos de Sebastián Piñera, hasta conducir a la esperanzadora elección, hace poco más de seis meses, de un joven exdirigente universitario Gabriel Boric como presidente, consecuencia del estallido social de hace dos años.

Chile ha llegado a este momento, mediante un proceso dilatado de reformas, no exento de confrontaciones, dificultades, avances y retrocesos, empeñado en renovar un nuevo contrato político, social y económico, hasta hacer patente, mediante un reciente mandato popular mayoritario la necesidad de elaborar, con una convención constitucional electa una nueva carta magna y su posible adopción, como una importante vía -que no la única- para dar cauce a las múltiples exigencias de cambios efectivos y verdaderos. Se trata de un vigoroso proceso de transformación social que ha sido posible al elevarse la educación y la conciencia política de la sociedad chilena.

Mas allá del consecuente declive en la popularidad del nuevo presidente y el necesario recambio en el equipo gobernante, del impacto que la innegable derrota del rechazo tendrá en la nueva generación al frente del país, integrada por jóvenes militantes de organizaciones sociales y movimientos de base, distantes de los partidos políticos tradicionales, es señaladamente manifiesto que reemprenderán un diálogo franco y respetuoso, amplio e incluyente a fin de escuchar, de manera constructiva, a los distintos sectores de la sociedad chilena, con el objetivo de atender, con acciones, las preocupaciones, propuestas y consideraciones en torno a la justicia, la igualdad y los derechos humanos y sociales, la redistribución de la riqueza y un conjunto de libertades que provengan de las más variadas expresiones políticas, incluidas las feministas y ambientalistas, sorteando las trampas de los radicalismos ideológicos hasta conseguir una renovación constitucional, una nueva institucionalidad democrática y una salida hacia adelante.

Una primera lección pareciera desprenderse: quienes tienen la responsabilidad de gobernar o aspiran a conquistar, a través del sufragio universal, el poder político en América Latina y el Caribe tienen que escuchar, antes que hablar. Las naciones retroceden si sus mandatarios, gobernantes, lideres, dirigentes, comunicadores y legisladores se empecinan en hablar, en afirmar, en señalar, en denostar, en declarar, antes que en oír y en escuchar; si se desentienden de las exigencias de una nación en su conjunto; si, en la obstinación centrada en su pertenencia a movimientos y proyectos políticos, en aras de liderazgos transitorios, se empecinan en ejercer un poder omnímodo y rehúyen tomar aquellas decisiones difíciles, para tener la capacidad de rectificar el rumbo, con altura de miras, movilizando voluntades, forjando acuerdos, superando diferencias, teniendo como propósito común encausar y conseguir una transformación verdadera que fortalezca a un país.

Probablemente para la sociedad chilena resulte hoy más evidente, después del plebiscito del pasado 4 de septiembre, que el modelo económico y la visión del desarrollo requieren revisarse a fondo para incorporar a aquellos que han quedado atrás, para construir sobre los aciertos y los avances alcanzados, para rectificar sobre los errores y cambiar de manera sensata aquellas iniciativas que no ha funcionado, sean estas las reformas al sistema tributario y de pensiones, el papel de las fuerzas armadas y de seguridad, o la exclusión, en los hechos, del pueblo mapuche.

Otra posible lección para México y la región es que cuando prevalece el statu quo, cuando "más vale malo por conocido, que bueno por conocer", cuando las divisiones y temores se acrecientan como resultado de la manipulación, el engaño mediático y la desinformación, los países retroceden, muchas veces al amparo de la popularidad, el talante de un gobernante, o su aprobación.

Con particular tino el presidente Gabriel Boric señalaba lo siguiente en la entrevista que concediera a la revista Time, días antes de la celebración del plebiscito: "En política cambiar de opinión, en la medida en que hay una coherencia con los principios que uno tiene, no es algo que tiene que ser visto de manera negativa. Las decisiones que uno toma no pueden ser en función del orgullo personal, sino de qué es lo que beneficia al pueblo al cual representa. A mi me preocupa más la gente que nunca cambia de opinión… Uno no puede estar pensando en como va a pasar a la historia, si haces esto, te mareas fácilmente."

Estas lecciones y reflexiones debieran tener una particular resonancia entre nosotros ante la encrucijada que se aproxima en los próximos dos años.

@JAlvarezFuentes