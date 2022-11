Chicos de Barrio darán regalo navideño

Chicos de Barrio planean dar por adelantado un regalo de Navidad a todos sus seguidores.

Será el próximo 3 de diciembre cuando el grupo liderado por Dimas Maciel se presente en un antro del Bulevar Revolución.

El cantante dijo en entrevista con El Siglo de Torreón que él mismo llevará boletos a diversas empresas para que los regalen a sus empleados, de igual manera los obsequiará por medio de diversos medios de comunicación como esta casa editorial.

"El evento se llamará 'Gran posada lagunera, Chicos de Barrio en concierto'; va a estar muy padre porque nos va a acompañar la Banda Matador y el Mariachi Regional. El grupo Más de 1, será el abridor", mencionó el artista.

"Esto es como un regalo a nuestro público lagunero que tanto nos ha apoyado. Es un regalo que les tenemos y que les estamos preparando con mucho cariño", explicó.

Dimas Maciel mencionó que se espera una respuesta muy positva a este concierto.

"Esperamos unas cuatro mil personas aproximadamente. La vamos a pasar muy bien, ya lo verán. Las puertas se abrirán a las 19:00 horas".

Por otro lado, Maciel dio a conocer recientemente que muy pronto se retirará de la música, ya que desea dedicarse más a su familia y abrir una iglesia cristiana que, "en verdad, ayude a la gente".

"Yo me despido. Vienen dos chavos nuevos a formar parte de Chicos de Barrio. En junio de 2025 yo me retiro de la música, pero voy a seguir de una forma indirecta participando con el grupo; la gira de despedida comenzará el año que entra.

"Me siento un poco cansado, pero satisfecho. No quiero aferrarme a esta carrera y que ello me afecte mi salud. La carrera me ha dado muchas alegrías y pocos sin sabores. Considero que puse un granito de arena para que la cumbia lagunera sonara en todo el mundo", puntualizó.