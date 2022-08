Cesia y Nelson, ganadores de la primera parte de final de La Academia

El guatemalteco Nelson y la hondureña Cesia se convirtieron ayer sábado por noche en ganadores de la primera parte en la final de "La Academia", al obtener un auto nuevo y 50 mil pesos, respectivamente.

Por tratarse de la edición 20 del reality show, la final se dividió en dos fases, siendo hoy domingo la definitiva a partir de las 20:00 horas.

Las sorpresas se dieron desde un inicio de la emisión, cuando Lola Cortés a nombre del jurado anunció que en acuerdo con la producción, regalarían un auto al alumno que ellos consideraran más destacado.

"El público es quien decide quien ganará 'La Academia', lo sabemos perfectamente. Nosotros queremos dar un estímulo", indicó.

Nelson resultó el elegido del premio por parte de Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

Y Cesia obtuvo el galardón económico por su dueto con Erika Alcocer, en cuyo resultado tuvieron el poder las llamadas del público.

La competencia tuvo dos etapas: Andrés, Cesia, Rubi, Mar y Nelson, los alumnos finalistas, participaron inicialmente como solistas y, después, a dueto con ganadores y alumnos de anteriores generaciones.

Myriam Montemayor, la triunfadora de la primera edición del reality, trabajó con Andrés para interpretar "Ya no vives en mi"; las voces locas y rebeldes de Cesia y Erika alcocer se unieron para "Las cosas del amor" y Mar y Erick para "Amárrame", con la cual Cortés y Ana Bárbara se pusieron en pie., agradeciendo la sensualidad mostrada por la cantante.

Paola Chuc, la guatemalteca ganadora en la onceava edición apoyó a su paisano Nelson con "Estoy enamorado", mientras que Menny hizo lo propio con Rubí en "La pareja ideal".

Rubí, la potosina que fue conocida mediáticamente hace cinco años por sus festejos de quinceañera, fue ampliamente apoyada por el jurado, por su espíritu combativo que subsana su falta de talento vocal.

"Eres inocente de todo lo que ha pasado tú has sido consciente y has sido trabajadora, no sentimos soberbia", dijo López Gavito.

"Estás aquí por internet, agradece a los ingleses porque lo inventaron", apuntó Villalobos.

Durante la primera parte del programa, hubo una pequeña discrepancia entre Cortés y Alexander Acha, director de la Academia: la jurado indicó que el concierto estaba aburrido, pues se les había dado canciones a modo a los alumnos y Acha refirió que sabiendo era la final, había que jugar a la segura para ellos.

La emisión sirvió también para entregar premios Tik Tok conseguidos por los alumnos: Nelson logró los alusivos a las categorías "Vales mil" y "Andas en todo"; Andrés obtuvo el de "Coqueteo", Santiago se llevó el de "Drama total" y Cesia el de "Flow".