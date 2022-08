Cesia es la ganadora de la décima tercera generación La Academia

La hondureña Cesia ganó la décimo tercera temporada de "La Academia", venciendo a la polémica y amada Rubí, en esta generación conmemorativa por los 20 años del reality, por lo que será acreedora de un millón de pesos y firmará un contrato con la disquera Sony Music.

Una noche de nostalgia y sentimientos encontrados se vivió en esta final que se dividió en dos partes, con una competencia muy reñida, en la que Rubí alcanzó la quinta posición y Nelson la cuarta.

Lolita Cortés resaltó que la potosina siempre sabe hacer las cosas a lo grande "como una leona que ha demostrado que ella va a ser las cosas como se le dé la gana, demostrando ser una mujer muy segura que se rompió muchas veces, pero ella cantaba como ella quería, eres la voz hecha mujer, nosotros somos como unos padres, una guía y tú has decidido rompernos ahora en pedazos con tu interpretación".

Precisamente fue la potosina quien inició este concierto número 19 y último, interpretando el tema "Mi error, mi fantasía", que originalmente ha hecho sonar Edith Márquez.

En esta última gala Rubí dijo que pudo "aguantar vara" y aprendió a ser más segura, divertida en la casa y libre en el escenario, y confirmó que andar en este camino tan intenso ha valido la pena.

"Pensé en rendirme porque me sentía insegura, extrañaba a mis perros y pensé que no resultaría", dijo quien decidió que tirar la toalla no era la mejor opción y que la mejor decisión era ser resistente y mostrarse perseverante en el reality.

Lolita Cortés le dijo que no había visto a nadie con tanta fuerza y determinación que ella y le dio las gracias por oír todos los consejos de los jueces que, en ocasiones, le dieron palabras duras.

Horacio Villalobos resaltó que fue una joven que no esperaban, que por ser muy popular mediáticamente pensaron que sería una chica conflictiva, que provocaría problemas y chismes, pero no lo fue.

Los primeros tres lugares: Cesia, Andrés y Mar firmarán un contrato con Sony Music para que grabar dos sencillos con la disquera. Además, Andrés, Nelson y Eduardo fueron elegidos para sumarse a Cañaveral y La Sonora Dinamita en su gira por Estados Unidos, México y Latinoamérica.

En este concierto se rindió homenaje a Natalia Jiménez con un popurrí de temas como "Creo en ti", "Me muero" y "El sol no regresa", que cantaron los académicos para después verla aparecer en el escenario y cantar juntos con mariachi.

La gran despedida del programa estuvo a cargo de Alexander Acha, quien fungió como director de la famosa escuela, al piano con la canción "Te amaré", acompañado de los finalistas del concurso y con un mensaje de felicitación de Emmanuel, papá de Alexander.

"Ha sido un gran honor, quiero felicitar a la producción por este trabajo con un nivel impresionante, gracias a todo el público, gracias por confiar en mí, los voy a extrañar", dijo Alexander.